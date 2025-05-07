Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > PSG - Arsenal maç kadrosu belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçına geri sayım başladı

PSG - Arsenal maç kadrosu belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçına geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PSG - Arsenal maç kadrosu belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçına geri sayım başladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselecek son takım bu gece belli oluyor. Yarı final rövanş karşılaşmasında Fransız devi Paris Saint Germain, İngiliz temsilcisi Arsenal’i konuk ediyor. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanarak avantaj yakalayan PSG, taraftarı önünde turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Yıllar sonra Devler Ligi’nde finale yürümek isteyen Arsenal ise Paris’te tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor. PSG - Arsenal maç kadrosu ve yayın bilgileri ise netleşmiş durumda.

PSG - ARSENAL MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

PSG ilk 11: Donnarumma, Hakimi, Marwuinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Barcola, Doue, Kvaratskhelia

Arsenal ilk 11: Raya, Saliba, Timber, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Merino, Martinelli

PSG - Arsenal maç kadrosu belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçına geri sayım başladı - 1. Resim

PSG - ARSENAL HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi heyecanı, futbol tutkunlarını bu akşam ekran başına kilitleyecek. Paris Saint Germain ile Arsenal arasında oynanacak kritik yarı final rövanş karşılaşması Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşma 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de Parc des Princes Stadı’nda oynanacak.

Maçı kaçırmak istemeyenler için TRT’nin dijital platformu olan Tabii üzerinden de canlı yayın seçeneği sunulacak.

PSG - Arsenal maç kadrosu belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçına geri sayım başladı - 2. Resim

İKİLİ REKABETTE BU SEZON ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Paris Saint Germain ile Arsenal arasındaki bu mücadele, 2024-2025 sezonunda iki takım arasında oynanacak üçüncü karşılaşma olacak. İlk kez grup aşamasında karşı karşıya gelen ekipler, Londra’da oynanan mücadelede İngiliz temsilcisinin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Kai Havertz ve Bukayo Saka’nın golleriyle gülen taraf Arsenal olmuş, PSG ise oyun üstünlüğünü kurmakta zorlanmıştı. Ancak yarı final ilk ayağında roller değişmiş, bu kez Fransız devi sahneye çıkarak Emirates Stadyumu’nda rakibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Ousmane Dembele’nin henüz 4. dakikada attığı gol, PSG'ye kritik bir galibiyet getirmişti. Şimdi ise rekabetin üçüncü ve en belirleyici bölümü Paris’te sahneleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yasadışı egzotik hayvan ticaretinde yok yok! Zehirli yılanlar, nadir görülen geckolar...15 bin öğretmen ataması için sözlü sınava hak kazanan adaylar açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ümit Özdağ sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Zafer Partisi Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı! - HaberlerÜmit Özdağ sağlık durumu nasıl, hastalığı ne? Zafer Partisi Genel Başkanı hastaneye kaldırıldı!Bunlar başarılı olmanızı engelliyor! Sınav kaygısı ile baş etmenin yolları - HaberlerBunlar başarılı olmanızı engelliyor! Sınav kaygısı ile baş etmenin yollarıSeni Severken dizisi neden yok, final mi yaptı? Kanal 7 yayın akışı - HaberlerSeni Severken dizisi neden yok, final mi yaptı? Kanal 7 yayın akışıRockstar Games önce özür diledi sonra tarihi açıkladı! GTA 6 ne zaman çıkacak? - HaberlerRockstar Games önce özür diledi sonra tarihi açıkladı! GTA 6 ne zaman çıkacak?Bugün maç var mı, kimin maçı var? 8 Mayıs Perşembe maç takvimi - HaberlerBugün maç var mı, kimin maçı var? 8 Mayıs Perşembe maç takvimiSpotify kullanıcılarına yeni özellik: Beğenmediğiniz şarkıları 30 günlüğüne erteleyin - HaberlerSpotify kullanıcılarına yeni özellik: Beğenmediğiniz şarkıları 30 günlüğüne erteleyin
Sonraki Haber Yükleniyor...