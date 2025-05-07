PSG Şampiyonlar Ligi kupası var mı? PSG Arsenal maçı öncesi son durum

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi, her sezon dev takımların kıyasıya mücadelesine sahne olurken dev organizasyonun henüz zirvesine ulaşamayan devleri arasında Paris Saint-Germain de yer alıyor. PSG Arsenal maçı öncesinde taraftarlar PSG Şampiyonlar Ligi kupası var mı sorusunun cevabını araştırıyor.

PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR MI?

Fransa'nın en büyük kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain (PSG) kupaya yıllardır büyük bir hedef gözüyle bakıyor. Tüm çabalarına rağmen PSG bugüne kadar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde edemedi.

En büyük başarılarını 2020 yılında final oynayarak gösteren Fransız devi maçta Bayern Münih'e mağlup olmuş ve tarihi fırsatı kaçırmıştı. Bu nedenle PSG'nin müzesinde hala bir Şampiyonlar Ligi kupası bulunmuyor.

PSG KAZANDIĞI KUPALAR VE BAŞARILARI

1970 yılında kurulan PSG kısa sürede Fransa'nın en köklü ve en çok kupa kazanan kulüplerinden biri olmayı başardı. Takım ilk büyük başarısını 1982 yılında Fransa Kupası’nı alarak kazandı.

Ardından 1985-86 sezonunda Ligue 1 şampiyonu olarak ülke çapında büyük yankı uyandırdı. 1974 yılından itibaren Ligue 1'de mücadele eden PSG, bugüne kadar toplamda 13 Ligue 1 şampiyonluğu elde etti. Bu alandaki son şampiyonluğunu 2024-25 sezonunda aldı.

Kulübün kazandığı kupalar arasında 15 Coupe de France, 9 Coupe de la Ligue, 13 Trophée des Champions ve 1 Ligue 2 şampiyonluğu da bulunuyor.

Avrupa sahnesinde ise PSG 1996 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nı kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca 2001 yılında UEFA Intertoto Kupası zaferi elde eden kulüp, 1996 UEFA Süper Kupası ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.

ARSENAL ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR MI?

İngiltere Premier Lig'in köklü temsilcisi Arsenal, uzun yıllardır Avrupa arenasında boy göstermesine rağmen henüz UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanamamıştır. 2005-2006 sezonunda final oynama başarısı gösteren Londra ekibi, finalde Barcelona'ya mağlup olarak kupayı kaçırmıştır.

ARSENAL KAZANDIĞI KUPALAR VE BAŞARILARI

Arsenal, İngiliz futbolunun en köklü ve en çok kupa kazanan kulüplerinden biridir. Toplamda 46 kupaya sahip olan kulüp, Manchester United ve Liverpool’un ardından İngiltere’de en çok resmi kupa kaldıran takım konumundadır. Kulüp 13 lig şampiyonluğu ile bu alanda da yine üçüncü sırada yer alıyor.

FA Cup tarihinde önemli bir yer tutan Arsenal kupayı tam 14 kez kazanarak rekoru elinde bulunduruyor. Ayrıca 17 FA Community Shield şampiyonluğu bulunan Arsenal 2 EFL Cup şampiyonluğu da elde etti.

Arsenal 1993-94 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası’nı kazanarak uluslararası düzeyde bir zafer yaşamıştır. 1969-70 sezonunda kazandığı Fuar Şehirleri Kupası da Arsenal’in Avrupa’daki ilk başarısı olarak kayda geçmiştir.

Londra temsilcisi 2003-04 sezonunda Premier League’i namağlup tamamlayarak eşine az rastlanır bir başarıya imza atmış sezon sonunda İngiltere futbolunun ilk ve tek “altın kupa”sını kazanan takım olmuştur.

Arsenal ayrıca 1993 yılında hem FA Cup hem de Lig Kupası’nı aynı sezonda kazanan ilk İngiliz kulübü olarak tarihe geçmiştir. Başarısını da 1971, 1998 ve 2002 sezonlarında hem lig şampiyonluğu hem de FA Cup zaferiyle pekiştirmiştir.