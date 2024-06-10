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Reshad Strik, 2010 yılında evlendiği Sabina Strik ile 2022 yılında ayrıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyunu Gamze Özçelik ile evlenen Reshad Strik'in gündeme gelmesinin ardından eski eşi kim, ayrıldı mı araması yapıldı. Model ve oyuncu Özçelik ile düğün fotoğraflarının yayınlanmasıyla beraber Reshad Strik ile Sabina Strik ne zaman boşandı, çocukları var mı araştırılmaya başlandı.

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu Gamze Özçelik, dünyaevine girdi. Eşi, Reshad Strik'in eski eşi olan Sabina Strik ile evliliğine dair detaylar da sosyal medyada gündem oldu. Kaç çocuğu var merak edilirken hayatına dair bilgileri haberimizde derledik.

RESHAD STRİK İLE ESKİ EŞİ NE ZAMAN, NEDEN AYRILDI?

Bosnalı Sabina Strik ile 2010 yılında evlenirken Merje ve Omar adından iki çocukları vardır. Çift, 2022 senesinde ayrıldı. Sabina Pitic, Saraybosna Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Fakültesi'nden mezun olurken Texas A&M Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü.

RESHAD STRİK KİMDİR?

TRT Belgesel'de yayınlanan Ailenin Yeni Üyesi programının sunan ve Reshad Strik, çeşitli projelerde yer alırken Diriliş Ertuğrul, Filinta gibi projelerde adından söz ettirdi.

22 Haziran 1981 yılında Avustralya'da dünyaya gelen isim Boşnak kökenli ailenin çocuğudur. Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katılan isim mezun olmasının ardından Blue Heelers isimli bir programa konuk oldu. Headland dizisinde yer almasının ardından Los Angeles'a gitti.

Reshad Strik, 2010 yılında evlendiği Sabina Strik ile 2022 yılında ayrıldı - 1. Resim

Tepenin Gözleri 2'de Amerikalı asker rolünü oynayan isim Jessica Simpson’ın klibinde yer aldı. "Don't Look Up" filminde ise ilk defa başrol olarak oynadı.

Oyuncu ve model olan Gamze Özçelik ile evlenen isim, sosyal medya hesabından ‘Elhamdülillah’ notunu düşerek paylaşımda bulunurken başka bir paylaşımında da “İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. Inşallah cennette de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı…” sözlerini söyledi.

Reshad Strik, 2010 yılında evlendiği Sabina Strik ile 2022 yılında ayrıldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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