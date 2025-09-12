Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Resul Emrah Şahan kimdir? Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın hayatı ve siyasi kariyeri

Resul Emrah Şahan kimdir? Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın hayatı ve siyasi kariyeri

- Güncelleme:
Resul Emrah Şahan kimdir? Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan&#039;ın hayatı ve siyasi kariyeri
Haberler

"PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanan eski eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın hayatı ve siyasi kariyeri gündemde. Vatandaşlar İBB'ye yönelik soruşturmaları yakından takip ederken, "Resul Emrah Şahan kimdir?" sorusu da merak ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan soruşturmalar kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın hayatı ve siyasi kariyeri merak ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, "Resul Emrah Şahan kimdir?" sorusu da araştırılmaya başlandı.

İşte eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında merak edilenler.

RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR? 

Resul Emrah Şahan, 1982 yılında Ankara’da doğdu. 2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olan Şahan, 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi’nde çalıştı.

İstanbul’da tarihi kent alanları üzerine çok sayıda plan ve projenin geliştirilmesinde görev alan Resul Emrah Şahan, 2006-2014 yılları arasında kendi girişimini kurarak ulaşım, altyapı ve kentsel politika geliştirme çalışmalarına yönelik danışmanlık hizmeti verdi. Aynı zamanda bir teknoloji şirketi kurarak kentsel planlama çalışmalarının teknoloji ile entegrasyonu konusunda çalıştı.

Resul Emrah Şahan, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Birimi Koordinatörü olarak katılımcı kent planlama ve AR-GE çalışmaları konusunda projeler geliştirip uyguladı. Beylikdüzü Vizyon 2030 çalışmasında önemli rol aldı. Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 Seçimleri Politika ve Projeler Bildirgesinin hazırlanmasında teknik çalışmaların ana koordinasyonunu yönetti.

İstanbul'un Şişli ilçesinde “Şişli Afet Yönetim Planı”nın hazırlanmasında görev alan Resul Emrah Şahan, 31 Mart 2025 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Şişli Belediye Başkanlığına seçildi. Şahan, 23 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Evli olan Şahan'ın bir de kızı olduğu biliniyor.

