Rick and Morty 8. sezon 10. bölüm ne zaman başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2025 11:43 - Güncelleme: 22 Temmuz 2025 11:43 - Güncelleme:

Netflix’in sevilen animasyon yapımlarından Rick and Morty, 8.sezon ile ses getiren bir geri dönüş yaptı. İlk 9 bölümü izleyicisini ekrana kilitlerken Rick and Morty hayranları 10.bölümü ne zaman izleyebileceğini araştırmaya başladı. Rick and Morty 8. sezon 10. bölüm ne zaman başlayacak?

Bilim kurgu ve mizahın harmanlandığı ve dünya çapında popülerliğe ulaşan Rick and Morty, 8.sezon 10.bölümüyle izleyicisinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Rick ve Morty 'nin akıl almaz çoklu evren macerasında son olarak 8. sezon 9. bölüm ile 21 Temmuz tarihinde yayınlandı.Serinin en çarpıcı sahnelerinin yer alacağı Rick and Morty 8. sezon 10. bölüm ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar... RİCK AND MORTY 8. SEZON 10. BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Rick and Morty 8. sezon 10. bölümü 28 Temmuz'da Netflix platformunda yayınlanacaktır. Aynı zamanda Türkiye'de de izlenebilecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Adult Swim'de 27 Temmuz 2025 Pazar günü saat 11:00 PM ekrana gelecektir. Rick and Morty, Justin Roiland ve Dan Harmon tarafından ortaya konulan animasyon yapımdır. Bilim insanı Rick ve onun torunu Morty'nin maceraları kısa sürede büyük bir ilgi görmüştür. Öyle ki; Rick and Morty, animasyon dünyasının en sıra dışı ve sevilen yapımlarından biri oldu. Kimi zaman güldüren kimi zamanda düşündüren animasyon yapımı Rick and Morty, 8.sezon 10 bölüm merakla beklenmeye başladı. İlgili Haber Rick and Morty 8.sezon ne zaman, nereden izlenir? Rick and Morty yeni sezon fragmanı yayında!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin