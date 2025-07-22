Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Rick and Morty 8. sezon 10. bölüm ne zaman başlayacak?

Rick and Morty 8. sezon 10. bölüm ne zaman başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rick and Morty 8. sezon 10. bölüm ne zaman başlayacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix’in sevilen animasyon yapımlarından Rick and Morty, 8.sezon ile ses getiren bir geri dönüş yaptı. İlk 9 bölümü izleyicisini ekrana kilitlerken Rick and Morty hayranları 10.bölümü ne zaman izleyebileceğini araştırmaya başladı. Rick and Morty 8. sezon 10. bölüm ne zaman başlayacak?

Bilim kurgu ve mizahın harmanlandığı ve dünya çapında popülerliğe ulaşan Rick and Morty, 8.sezon 10.bölümüyle izleyicisinin karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Rick and Morty 8. sezon 10. bölüm ne zaman başlayacak? - 1. Resim

Rick ve Morty 'nin akıl almaz çoklu evren macerasında son olarak 8. sezon 9. bölüm ile 21 Temmuz tarihinde yayınlandı.Serinin en çarpıcı sahnelerinin yer alacağı Rick and Morty 8. sezon 10. bölüm ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Rick and Morty 8. sezon 10. bölüm ne zaman başlayacak? - 2. Resim

RİCK AND MORTY 8. SEZON 10. BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rick and Morty 8. sezon 10. bölümü 28 Temmuz'da Netflix platformunda yayınlanacaktır. Aynı zamanda Türkiye'de de izlenebilecektir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Adult Swim'de 27 Temmuz 2025 Pazar günü saat 11:00 PM ekrana gelecektir.

Rick and Morty 8. sezon 10. bölüm ne zaman başlayacak? - 3. Resim

Rick and Morty, Justin Roiland ve Dan Harmon tarafından ortaya konulan animasyon yapımdır. Bilim insanı Rick ve onun torunu Morty'nin maceraları kısa sürede büyük bir ilgi görmüştür. Öyle ki; Rick and Morty,  animasyon dünyasının en sıra dışı ve sevilen yapımlarından biri oldu. 

Rick and Morty 8. sezon 10. bölüm ne zaman başlayacak? - 4. Resim

Kimi zaman güldüren kimi zamanda düşündüren animasyon yapımı Rick and Morty,  8.sezon 10 bölüm merakla beklenmeye başladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Baskı yapılan evden müze çıktı: 250 sikke, 404 tarihi eserİstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotaları - Haberlerİstanbul'da günübirlik gidilecek deniz tatili rotalarıOne Piece 1137. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? - HaberlerOne Piece 1137. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?İZSU Su Kesintisi 22 Temmuz: İzmir Konak'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerİZSU Su Kesintisi 22 Temmuz: İzmir Konak'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Hasibe Eren Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı? - HaberlerHasibe Eren Güldür Güldür Show'dan neden ayrıldı?Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı, neden yok? - HaberlerBurak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı, neden yok?Malcolm-Jamal Warne kimdir, neden öldü? - HaberlerMalcolm-Jamal Warne kimdir, neden öldü?
Sonraki Haber Yükleniyor...