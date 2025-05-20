Rick and Morty 8.sezon ne zaman, nereden izlenir? Rick and Morty yeni sezon fragmanı yayında!

Bilim kurgu tutkunlarının gözdesi haline gelen Rick and Morty 8. sezon ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kreatif yapısıyla dikkat çeken dizi, hem mizah dozu yüksek sahneleri hem de çoklu evrenlerde geçen çılgın hikayeleriyle bu sezon da beklentileri yükseltiyor. Rick and Morty 8.sezon ne zaman, nereden izlenir soruları çizgi dizi severlerin gündeminde.

RICK AND MORTY 8. SEZON NE ZAMAN?

Dünyaca ünlü animasyon dizisi Rick and Morty, sekizinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Bilim kurgu ve kara mizahın birleştiği çılgın evrende yeni sezonun başlangıç tarihi netleşti. İzleyicilerin uzun süredir merakla beklediği Rick and Morty 8. sezonunun 26 Mayıs 2025 tarihinde yayın hayatına başlaması öngörülüyor.

Kara mizah dozu yüksek senaryosuyla dikkat çeken dizi, bilim kurgu türünü altüst eden anlatımıyla her sezon olduğu gibi bu kez de büyük bir merak uyandırıyor. Dan Harmon’ın dehası ve Scott Marder’ın yapımcılığıyla şekillenen yeni sezon, Rick ve Morty’nin evrenler arası yeni maceralarıyla izleyicileri bir kez daha sınırların ötesine taşıyacak.

RICK AND MORTY 8. SEZON NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Rick and Morty hayranlarının en çok merak ettiği konulardan biri, dizinin hangi platformda yayınlanacağı. Yeni sezon 25 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Amerika’da Max platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Avrupa’daki izleyiciler için ise yayın adresi Netflix olacak. Yedinci sezonun ardından bir süre ara veren yapım, 8. sezonla birlikte hem içerik hem görsel anlamda yenilenmiş bir hikaye ile geri dönüyor.

RICK AND MORTY 8. SEZON FRAGMANI YAYINDA!

Uzun süredir beklenen Rick and Morty 8. sezon fragmanı yayınlandı. Adult Swim tarafından paylaşılan tanıtım videosu, yeni sezona dair ilk ipuçlarını da veriyor.

Fragmanda Rick’in alışıldık alaycı tavırları, Morty’nin kendini kaybettiği anlar ve çoklu evrenlerde geçen akıl almaz olaylar ön plana çıkıyor. Yeni sezonun fragmanında Summer, Jerry, Beth ve diğer Beth’in de yeniden ekranlara döneceği işaret ediliyor.

Tüm karakterler, tuhaf görevlerle dolu yeni bir sezona adım atıyor. Ayrıca Butter Bot’un da sürpriz bir rolle geri dönebileceğine dair sahneler dikkat çekiyor.

Dizi, kendine özgü kara mizah ve absürd bilim kurgu anlatımıyla bir kez daha izleyicisini sınır tanımayan bir yolculuğa davet ediyor. 10 bölümden oluşacak Rick and Morty 8. sezon heyecanla bekleniyor.