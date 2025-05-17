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Avlu yeni sezon ne zaman? 6 yıl aranın ardından yeniden!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avlu yeni sezon ne zaman? 6 yıl aranın ardından yeniden!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönemin sevilen dizisi Avlu, 6 yıl aranın ardından yeniden ekranlara dönüyor. Yayınlanan fragmanın ardından milyonlarca kişi Avlu dizisinin yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Eylül ayında yayınlanması beklenen sezon için geri sayım başladı.

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Avlu dizisi, ekranlara dönüyor. 2018-2019 yılları arasında yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, özellikle sürükleyici hapishane kurgusu ve güçlü kadın karakterleriyle hafızalara kazınmıştı. Dizinin yıllar sonra yayınlanan yeni sezon fragmanı ise sosyal medyada olay oldu. 

AVLU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Efsane dizi Avlu’nun 6 yıllık suskunluğu sona eriyor. Yapım şirketinden gelen açıklamaya göre, dizinin yeni sezonunun 2025 Eylül ayında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Fragmanda ipucu niteliğindeki sahneler, karakterlerin kaderi hakkında birçok yeni soru işareti doğururken, izleyiciler eski bölümlerdeki yarım kalan hesapların nasıl kapanacağını merak ediyor.

Avlu yeni sezon ne zaman? 6 yıl aranın ardından yeniden! - 1. Resim

 

AVLU'NUN YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANDI MI?

 Avlu dizisinin yeni sezon fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyiciyle paylaşılmış olsa da, ilk bölüm henüz yayınlanmadı. Avlu Eylül ayının ilk haftasında Star TV ekranlarında yer alacak ilk bölümle dizi kaldığı yerden devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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