Prens 3.bölüm ne zaman? Yeni bölüm merakla bekleniyor!

Prens, yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son olarak 3.sezon 2.bölümü yayınlanan Prens’in 3.bölüm tarihi merak konusu oldu. Max platformunda yayınlanan dizinin yeni bölümleri her hafta Cuma günü yayınlanmaya devam ediyor.

Prens dizisi, 3. sezonuyla birlikte ekranlara yeniden dönüş yaptı. Absürt mizah dozu yüksek sahnelerle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Prens dizisi, bu sezon Bongomya Krallığı’nda “Kadınlar Çağı” temasıyla izleyiciyle buluşuyor.

PRENS 3.BÖLÜM NE ZAMAN

Prens dizisinin 3. sezon 3. bölümü, 23 Mayıs 2025 Cuma günü Max platformunda yayınlanacak. Dizinin yayın takvimine göre her hafta Cuma sabahı saat 09.00’da yeni bir bölüm izleyiciyle buluşacak.

PRENS 3.SEZON 3.BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Dizinin 3. sezon 3. bölümü henüz yayınlanmadı. Bölüm, planlandığı üzere 23 Mayıs 2025 Cuma sabahı Max Türkiye platformunda yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün sabah 09.00’dan itibaren yayında olması bekleniyor.

PRENS 3.SEZON 2.BÖLÜM İZLE

Prens 3. sezonun ikinci bölümü Max Türkiye platformunda yayınlandı. Diziyi izlemek için ise Max üyeliği gerekiyor. Max’in resmi web sitesi ya da mobil uygulamaları üzerinden dizinin tüm sezonlarına erişim sağlanabiliyor.