Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Prens dizisi 3. sezon oyuncuları kim? Kadroya yeni katılan isimler

Prens dizisi 3. sezon oyuncuları kim? Kadroya yeni katılan isimler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Prens dizisi 3. sezon oyuncuları kim? Kadroya yeni katılan isimler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Prens'in merakla beklenen 3. sezonu Max'te yayınlanmaya başladı. Yeni oyuncuları da kadrosuna katan Prens dizisi oyuncu kadrosu merak ediliyor.

BluTV'nin Max Türkiye'ye geçmesiyle birlikte Prens 3. sezon ilk bölümleri yayınlandı. Prens dizisi 3. sezon oyuncu kadrosu ve kadroya katılan yeni isimler de belli oldu. 

PRENS DİZİSİ 3. SEZON OYUNCULARI KİM?

Prens’in 3. sezonu, çekirdek kadrosunu koruyarak izleyicilere tanıdık yüzlerle dolu bir macera sunuyor. Venedik ve Osmanlı'nın hikayeye dahil olmasıyla birlikte diziye yeni oyuncular katıldı. 

Prens dizisi 3. sezon kadrosu

Giray Altınok – Prens

Ceyda Düvenci – Kraliçe Sion

Derya Pınar Ak – Prenses Hasharia

Çağdaş Onur Öztürk – Komutan Thenio

Serdar Orçin – Vezir Kalesh

Aslı Tandoğan – Anarkhia

Bahadır Vatanoğlu – Komutan Larg

Onur Özaydın – Orion

Canberk Gültekin – Köle

Prens dizisi 3. sezon yeni oyuncular kim

PRENS DİZİSİ KADROYA KATILAN YENİ OYUNCULAR

3. sezon, kadroya yıldız isimler katıldı. Binnur Kaya, Venedik Kraliçesi rolüyle diziye dahil olurken Yiğit Özşener Macar komutanı, Burcu Özberk Prens’in kız kardeşi, Tansu Biçer senatör, Burak Dakak Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kırantepe Zağanos Paşa ve Orhan Alkaya Akşemseddin olarak kadroda.

Prens dizisi 3. sezon oyuncuları kim? Kadroya yeni katılan isimler - 3. Resim

PRENS DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?

Dizi, Max Türkiye platformunda izlenebilir; eski BluTV aboneleri mevcut hesaplarıyla erişebilir.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İBB mağduru taksicilerden CHP İl Başkanlığı binası önünde eylem!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav giriş yerleri - HaberlerSözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav giriş yerleriEv kadınlarına emeklilik hakkı gündemde! Ev kadınları ne zaman emekli olabilecek? - HaberlerEv kadınlarına emeklilik hakkı gündemde! Ev kadınları ne zaman emekli olabilecek?iOS 19'dan yeni özellik! Yapay zeka destekli pil yönetimi modu neler vaat ediyor? - HaberleriOS 19'dan yeni özellik! Yapay zeka destekli pil yönetimi modu neler vaat ediyor?AJet kampanya başladı! Yaz döneminde 40 dolara yurt dışı uçuş fırsatı - HaberlerAJet kampanya başladı! Yaz döneminde 40 dolara yurt dışı uçuş fırsatıTürkçe öğretmenleri bile pes etti! Resimdeki saklı G harfini 5 saniye içinde bulabilen gerçek bir dahi olabilir - HaberlerTürkçe öğretmenleri bile pes etti! Resimdeki saklı G harfini 5 saniye içinde bulabilen gerçek bir dahi olabilirMuğla deprem bölgesinde mi, Muğla'da aktif fay hattı var mı? Muğla depremi sonrası merak edilenler - HaberlerMuğla deprem bölgesinde mi, Muğla'da aktif fay hattı var mı? Muğla depremi sonrası merak edilenler
Sonraki Haber Yükleniyor...