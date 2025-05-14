Prens dizisi 3. sezon oyuncuları kim? Kadroya yeni katılan isimler
Prens'in merakla beklenen 3. sezonu Max'te yayınlanmaya başladı. Yeni oyuncuları da kadrosuna katan Prens dizisi oyuncu kadrosu merak ediliyor.
BluTV'nin Max Türkiye'ye geçmesiyle birlikte Prens 3. sezon ilk bölümleri yayınlandı. Prens dizisi 3. sezon oyuncu kadrosu ve kadroya katılan yeni isimler de belli oldu.
PRENS DİZİSİ 3. SEZON OYUNCULARI KİM?
Prens’in 3. sezonu, çekirdek kadrosunu koruyarak izleyicilere tanıdık yüzlerle dolu bir macera sunuyor. Venedik ve Osmanlı'nın hikayeye dahil olmasıyla birlikte diziye yeni oyuncular katıldı.
Giray Altınok – Prens
Ceyda Düvenci – Kraliçe Sion
Derya Pınar Ak – Prenses Hasharia
Çağdaş Onur Öztürk – Komutan Thenio
Serdar Orçin – Vezir Kalesh
Aslı Tandoğan – Anarkhia
Bahadır Vatanoğlu – Komutan Larg
Onur Özaydın – Orion
Canberk Gültekin – Köle
PRENS DİZİSİ KADROYA KATILAN YENİ OYUNCULAR
3. sezon, kadroya yıldız isimler katıldı. Binnur Kaya, Venedik Kraliçesi rolüyle diziye dahil olurken Yiğit Özşener Macar komutanı, Burcu Özberk Prens’in kız kardeşi, Tansu Biçer senatör, Burak Dakak Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kırantepe Zağanos Paşa ve Orhan Alkaya Akşemseddin olarak kadroda.
PRENS DİZİSİ NEREDEN İZLENİR?
Dizi, Max Türkiye platformunda izlenebilir; eski BluTV aboneleri mevcut hesaplarıyla erişebilir.