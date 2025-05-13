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Prens 3. sezon 2. bölüm ne zaman çıkacak? Fragman yayınlandı, Bongomya'da kahkaha devam ediyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Prens 3. sezon 2. bölüm ne zaman çıkacak? Fragman yayınlandı, Bongomya&#039;da kahkaha devam ediyor!
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Prens 3. sezon 2. bölümü merakla bekleniyor. Giray Altınok'un hem yazıp hem de başrolünde oynadığı komedi dizisi, geçen hafta ilk bölümü yayınlanmıştı. Fragmanı yayınlanan Prens 3. sezon 2. bölüm yayın tarihi belli oldu. 

Prens dizisi 3. sezonu uzun bekleyişler sonrasında 9 Mayıs'ta izleyicisi ile buluştu. Hayali ülke Bongomya'da geçen absürt hikayelerin geçtiği dizinin bölümlerinin tek tek yayınlanacak olması ise büyük tepki almıştı. 

PRENS 3. SEZON 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Giray Altınok'un başrolünde oynadığı Prens dizisi 3. sezonu MAX platformunda yayımlanıyor. Hayali Bongomya ülkesinde geçen absürt komde dizisinde sınırları Osmanlı Devleti ve Venedik'e kadar genişleyen ülkede gelişen olayları anlatıyor. 

Kraliçe Sion ve Anarkhia'nın politik güçlerinin artacağı "Kadınlar Çağı", yeni sezonda daha da artıyor.

PRENS 3. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk bölümü 9 Mayıs Cuma günü MAX platformunda yayımlanan Prens 3. sezon 2. bölümü, 16 Mayıs Cuma günü erişime açılacak. 

Prens 3. sezon 2. bölüm ne zaman çıkacak? Fragman yayınlandı, Bongomya'da kahkaha devam ediyor! - 1. Resim

3. SEZON KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞACAK?

Prens dizisi 3. sezonu ilk bölümü yayınlanır yayınlanmaz izlenmiş ve çok beğenilmişti. Fakat izleyiciler, bölümlerin tek tek yayınlanmasını ciddi şekilde eleştirdi. 

Prens 3. sezonun toplam 10 bölümde oluştuğu ve haftalık bölümlerin eklenmesiyle ile dizinin temmuz ayına kadar sezonu tamamlanmış olacağı açıklandı.

Prens 3. sezon 2. bölüm ne zaman çıkacak? Fragman yayınlandı, Bongomya'da kahkaha devam ediyor! - 2. Resim

OYUNCU KADROSU 

Prens dizisinin yeni sezonunda güçlü oyuncu kadrosu yer alıyor. İşte oyuncular;

Giray Altınok

Serdar Orçin

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Aslı Tandoğan

Çağdaş Onur Öztürk

Onur Özaydın

Bahadır Vatanoğlu

Canberk Gültekin

Kerem Özdoğan

Çağlar Ertuğrul

Kürşat Demir

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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