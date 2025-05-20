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Bahar final mi yapıyor? Bahar 47.bölüm bu akşam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bahar final mi yapıyor? Bahar 47.bölüm bu akşam!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Demet Evgar’ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin final yapacağına dair söylentiler gündemde. 27 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak 48. bölümle birlikte ekranlara kısa bir ara verecek olan dizinin, yakın zamanda final yapması iddialar arasında yer alıyor.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre Bahar dizisi, Show TV ekranlarında 48. bölümle sezon finali yaparak tatile çıkacak. Aynı zamanda, Avlu dizisinin yeni sezonunun başlayacak olması, Bahar’ın ekran macerasında kısa bir duraklama yaşanacağı final iddialarını da beraberinde getirdi.

BAHAR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Bahar dizisi, final yapacağı iddialarıyla sosyal medyada gündem oldu. Son bölümlerde senaryonun genişlemesi final söylentilerini artırdı. Ancak yapım şirketi tarafından henüz dizinin final yapacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.
Dizinin hayranları ise sosyal medyada ikiye bölünmüş durumda. Bir grup izleyici hikayenin bitmesi için erken olduğunu savunurken, diğer grup Bahar karakterinin bu sezonu tamamlayarak yeni sezonda güçlü bir dönüş yapmasını bekliyor. Özellikle Haziran ayında Avlu’nun yeniden ekranlara gelecek olması, Bahar dizisinin finaline yöneldiği yorumlarını artırdı.

Bahar final mi yapıyor? Bahar 47.bölüm bu akşam! - 1. Resim

BAHAR DİZİSİ BİTECEK Mİ?

Demet Evgar’ın hayat verdiği Bahar karakteriyle büyük bir izleyici kitlesi kazanan dizi, özellikle kadın dayanışması ve insan ilişkileri üzerine kurulu güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyordu. Dizi bitiyor mu sorusu şu an netlik kazanmasa da, final yerine sezon arası olacağı yönünde beklenti yüksek. Yapım ekibinin resmi açıklama yapması bekleniyor. Sonuç olarak, Bahar dizisi 48. bölümde sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermeye hazırlanıyor. Ancak dizinin tamamen bitip bitmeyeceği, Avlu dizisinin dönüşü ve izleyici tepkileriyle şekillenecek. Tüm gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Bahar final mi yapıyor? Bahar 47.bölüm bu akşam! - 2. Resim

BAHAR 47.BÖLÜM

Bahar 47.bölümde Evren’den bir şans daha isteyen Bahar karşısında Naz’ı görünce sarsılır. Hastanede Evren’le konuşma cesareti bulduğunda ise Evren’in bir cümlesi, Bahar’ın zaten kırık olan kalbine ok gibi saplanır. Tam bu sırada Peran'a gelen bir vaka, Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya iterken, kendi ilişkilerini de sorgulamalarına neden olur. Öte yandan asistanların uzmanlık sınavı yaklaşmıştır. Bahar son bir gayretle çalışmalara asılırken, Evren'le herkesin gözü önünde dev bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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