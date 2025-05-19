Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 19 Mayıs TV yayın akışı
19 Mayıs Pazartesi günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün, Uzak Şehir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümüyle ekranda olacak. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 TV 19 Mayıs yayın akışı ve saatleri netleşti.
19 Mayıs Pazartesi günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 19 Mayıs TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?
Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, Gelinim Mutfakta, Zuhal Topal'la Yemekteyiz gibi programlar yer alırken akşam filmler, diziler ve programlar yer alıyor.
20.00'de Kanal D'de Uzak Şehir dizisi 26. yeni bölümü ve TRT 1'de Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi'nin 57. yeni bölümü ekrana gelecek.
19 MAYIS TV YAYIN AKIŞI
Kanal D yayın akışı:
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
TRT 1 yayın akışı:
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"
ATV yayın akışı:
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kadın Kral
22:45 Bir Gece Masalı
01:45 Kadın Kral
Show TV yayın akışı:
18:45 Show Ana Haber
20:00 Görev Başında
22:00 Çırak
00:00 Bahar
Star TV yayın akışı:
19:00 Star Haber
20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
00:45 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
NOW TV yayın akışı:
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Atatürk
00:30 Hudutsuz Sevda
01:45 Adım Farah
TV8 yayın akışı:
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim