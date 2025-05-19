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Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 19 Mayıs TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 19 Mayıs TV yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Pazartesi günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün, Uzak Şehir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümüyle ekranda olacak. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 TV 19 Mayıs yayın akışı ve saatleri netleşti.

19 Mayıs Pazartesi günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 19 Mayıs TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?

Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, Gelinim Mutfakta, Zuhal Topal'la Yemekteyiz gibi programlar yer alırken akşam filmler, diziler ve programlar yer alıyor.

20.00'de Kanal D'de Uzak Şehir dizisi 26. yeni bölümü ve TRT 1'de Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi'nin 57. yeni bölümü ekrana gelecek. 

Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 19 Mayıs TV yayın akışı - 1. Resim

19 MAYIS TV YAYIN AKIŞI

Kanal D yayın akışı:

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

TRT 1 yayın akışı: 

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü"

Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 19 Mayıs TV yayın akışı - 2. Resim

ATV yayın akışı:

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kadın Kral

22:45 Bir Gece Masalı

01:45 Kadın Kral

Show TV yayın akışı:

18:45 Show Ana Haber

20:00 Görev Başında

22:00 Çırak

00:00 Bahar

Star TV yayın akışı:

19:00 Star Haber

20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

00:45 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

NOW TV yayın akışı:

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Atatürk

00:30 Hudutsuz Sevda

01:45 Adım Farah

TV8 yayın akışı:

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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