Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 19 Mayıs TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2025 17:39 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 17:39 - Güncelleme:

19 Mayıs Pazartesi günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Bugün, Uzak Şehir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümüyle ekranda olacak. ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 TV 19 Mayıs yayın akışı ve saatleri netleşti.

19 Mayıs Pazartesi günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 19 Mayıs TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu. BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA? Gündüz kuşağında Müge Anlı ile Tatlı Sert, Gelinim Mutfakta, Zuhal Topal'la Yemekteyiz gibi programlar yer alırken akşam filmler, diziler ve programlar yer alıyor. 20.00'de Kanal D'de Uzak Şehir dizisi 26. yeni bölümü ve TRT 1'de Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi'nin 57. yeni bölümü ekrana gelecek. 19 MAYIS TV YAYIN AKIŞI Kanal D yayın akışı: 18:30 Kanal D Ana Haber 20:00 Uzak Şehir 00:15 Arka Sokaklar TRT 1 yayın akışı: 17:40 Lingo Türkiye 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:50 Türk Sineması "Bandırma Füze Kulübü" ATV yayın akışı: 19:00 atv Ana Haber 20:00 Kadın Kral 22:45 Bir Gece Masalı 01:45 Kadın Kral Show TV yayın akışı: 18:45 Show Ana Haber 20:00 Görev Başında 22:00 Çırak 00:00 Bahar Star TV yayın akışı: 19:00 Star Haber 20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı 22:30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 00:45 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı NOW TV yayın akışı: 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Atatürk 00:30 Hudutsuz Sevda 01:45 Adım Farah TV8 yayın akışı: 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm 00:15 Survivor Ekstra / Canlı 01:30 İşte Benim Stilim İlgili Haber Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 26. bölüm bekleniyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan