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Mersin'de ekipler sahaya indi, işletmelere ceza yağdı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mersin&#039;de ekipler sahaya indi, işletmelere ceza yağdı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de denetim yapılan 13 iş yerine, ruhsatsız faaliyet gösterdiği, izinsiz alkol sunumu yapıldığı gibi gerekçelerle 2 milyon 175 bin lira ceza kesildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle umuma açık mekanlarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, 4 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 4 işletmede izinsiz alkol sunumu yapıldığı, 2 iş yerinde kapalı alanda tütün ürünleri tüketildiği, 3 işletmenin Mesul Müdürlük Belgesi bulunmadığı belirlendi.

Mersin'de ekipler sahaya indi, işletmelere ceza yağdı! - 1. Resim

13 İŞLETMEYE PARA CEZASI

Ekipler, eksiklik tespit edilen bazı işletmelerde kayıtsız personel çalıştırıldığını da belirledi. Kontrollerin ardından 13 işletmeye 2 milyon 175 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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