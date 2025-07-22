Mersin'de ekipler sahaya indi, işletmelere ceza yağdı!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Mersin'de denetim yapılan 13 iş yerine, ruhsatsız faaliyet gösterdiği, izinsiz alkol sunumu yapıldığı gibi gerekçelerle 2 milyon 175 bin lira ceza kesildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de desteğiyle umuma açık mekanlarda denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, 4 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 4 işletmede izinsiz alkol sunumu yapıldığı, 2 iş yerinde kapalı alanda tütün ürünleri tüketildiği, 3 işletmenin Mesul Müdürlük Belgesi bulunmadığı belirlendi.
13 İŞLETMEYE PARA CEZASI
Ekipler, eksiklik tespit edilen bazı işletmelerde kayıtsız personel çalıştırıldığını da belirledi. Kontrollerin ardından 13 işletmeye 2 milyon 175 bin lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir