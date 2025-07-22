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Daha önce 3 kişi yemişti! Duvara bantlanan 6.2 milyon dolarlık muzu yine yediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Daha önce 3 kişi yemişti! Duvara bantlanan 6.2 milyon dolarlık muzu yine yediler
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fransa'daki müzede bir ziyaretçi, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın duvara bantladığı 6.2 milyon dolar değerindeki "Comedian" adlı muz eseri yedi. Ekipler daha önce de 3 defa yenilen muzun yerine birkaç dakika içinde tekrar yenisini koydu.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın bir duvara bantlanmış muzdan oluşan "Comedian" adlı sanat eseri, bir defa daha yendi. Fransa'nın doğusundaki Centre-Pompidou Metz modern ve çağdaş sanatlar müzesinden yapılan açıklamada 12 Temmuz'da bir ziyaretçinin duvara bantlı halde duran 6.2 milyon dolar değerindeki muz eseri yediği bildirildi. 

BİRKAÇ DAKİKADA YERİNE YENİSİ KONDU

Güvenlik ekibinin prosedürlere uygun olarak hızlı bir şekilde hareket ettiği, birkaç dakika sonra yerine yenisinin koyulduğu aktarıldı. Muzun İtalyan sanatçı Cattelan'ın talimatlarına göre düzenli olarak değiştirildiği, çabuk bozulan bir madde olduğu vurgulandı.

Daha önce 3 kişi yemişti! Duvara bantlanan 6.2 milyon dolarlık muzu yine yediler - 1. Resim

POPÜLER ESERİ DAHA ÖNCE 3 KİŞİ YEDİ

Cattelan'ın muz eseri, 2019'da ilk kez sergilendiği ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami'deki Art Basel'de 120 bin dolara satılmıştı. Satışın ardından performans sanatçısı David Datuna muzu yemiş ve yerine hızla yenisi konulmuştu.

2023'te ise Güney Kore'deki Leeum Sanat Müzesi'nde ise bir öğrenci, aç olduğunu söyleyerek duvardaki sanat eserini yemişti.

Kasım 2024'te ise Çinli koleksiyoncu ve kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, "Comedian" adlı muz eserini ABD'de yapılan açık artırmada 6.24 milyon dolara satın almış, daha sonra yemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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