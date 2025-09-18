Roblox ne zaman açılacak? 18 Eylül Roblox erişim engelinde son durum

Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip oyun deneyimi platformu Roblox'a 7 Ağustos 2024 tarihinde erişim engeli getirildi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla yasaklanan platformda, çocuk yaştaki kullanıcıları olumsuz yönde etkileyecek sakıncalı içerikler paylaşılıyordu.

Roblox'a erişim engelinin kaldırılacağı tarih merak edilirken, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusu aramalarda öne çıkmaya devam ediyor.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Nisan 2025 tarihinde Roblox yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

"Roblox ne zaman açılacak" sorusuna cevap veren Uraloğlu, "Belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde hukuki süreçle açılması söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Roblox şirketi de Türkiye’de yeniden erişime açılmak için yetkililerle iş birliği yaptığını ve içerik denetimlerini güçlendireceklerini duyurdu. Bu gelişmelerden hareketle, Roblox'un yakın bir tarihte yeniden erişime açılabileceği değerlendiriliyor.

18 EYLÜL ROBLOX ERİŞİM ENGELİNDE SON DURUM

Uzmanlar ve yetkililer, mahkeme ve teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılacağını belirtiyor.

18 Eylül itibarıyla kullanıcılar henüz platforma giriş yapamıyor.