Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Roblox ne zaman açılacak? 18 Eylül Roblox erişim engelinde son durum

Roblox ne zaman açılacak? 18 Eylül Roblox erişim engelinde son durum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Roblox ne zaman açılacak? 18 Eylül Roblox erişim engelinde son durum
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de milyonlarca kullanıcısı bulunan Roblox’a erişim yasağı uzun süredir devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Roblox yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ederken, platformun yeniden açılacağı tarih merak ediliyor. İşte 18 Eylül itibarıyla Roblox erişim engelinde son durum.

Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya sahip oyun deneyimi platformu Roblox'a 7 Ağustos 2024 tarihinde erişim engeli getirildi. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla yasaklanan platformda, çocuk yaştaki kullanıcıları olumsuz yönde etkileyecek sakıncalı içerikler paylaşılıyordu.

Roblox'a erişim engelinin kaldırılacağı tarih merak edilirken, "Roblox ne zaman açılacak?" sorusu aramalarda öne çıkmaya devam ediyor.

Roblox ne zaman açılacak? 18 Eylül Roblox erişim engelinde son durum - 1. Resim

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Nisan 2025 tarihinde Roblox yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

"Roblox ne zaman açılacak" sorusuna cevap veren Uraloğlu, "Belirli içeriklerin çıkarılıp düzenlenmesi noktasında bir adım atıldı ama nihayete varmadı, nihayete erdiğinde hukuki süreçle açılması söz konusu olacak" ifadelerini kullandı.

Roblox şirketi de Türkiye’de yeniden erişime açılmak için yetkililerle iş birliği yaptığını ve içerik denetimlerini güçlendireceklerini duyurdu. Bu gelişmelerden hareketle, Roblox'un yakın bir tarihte yeniden erişime açılabileceği değerlendiriliyor.

Roblox ne zaman açılacak? 18 Eylül Roblox erişim engelinde son durum - 2. Resim

18 EYLÜL ROBLOX ERİŞİM ENGELİNDE SON DURUM

Uzmanlar ve yetkililer, mahkeme ve teknik süreçlerin tamamlanmasının ardından Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılacağını belirtiyor.

18 Eylül itibarıyla kullanıcılar henüz platforma giriş yapamıyor.

Roblox ne zaman açılacak? 18 Eylül Roblox erişim engelinde son durum - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump'tan Gazze ve Rusya açıklaması! ''Putin beni hayal kırıklığına uğrattı''Frankfurt Galatasaray maçı frekans bilgileri! TRT 1 kaçıncı kanalda?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sakıncalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir? Oyuncu kadrosu gündemde! - HaberlerSakıncalı dizisi ne zaman başlayacak, konusu nedir? Oyuncu kadrosu gündemde!Bu akşam televizyonda ne var? 18 Eylül TV yayın akışı gündemde - HaberlerBu akşam televizyonda ne var? 18 Eylül TV yayın akışı gündemdeHalef dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve konusu ile gündemde - HaberlerHalef dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve konusu ile gündemdeFrankfurt Galatasaray maçı frekans bilgileri! TRT 1 kaçıncı kanalda? - HaberlerFrankfurt Galatasaray maçı frekans bilgileri! TRT 1 kaçıncı kanalda?Devlet Bahçeli'nin bahsettiği TRÇ ittifakı nedir? - HaberlerDevlet Bahçeli'nin bahsettiği TRÇ ittifakı nedir?Galatasaray Eintracht Frankfurt’a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Galatasaray'ın gruptan çıkma senaryoları - HaberlerGalatasaray Eintracht Frankfurt’a yenilirse ne olur, yenerse ne olur? Galatasaray'ın gruptan çıkma senaryoları
Sonraki Haber Yükleniyor...