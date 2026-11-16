Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 38 bin hekim dışı personel alımı için geri sayım sürerken yeni bir açıklama geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, alımlar için son aşamaya gelindiğini duyurdu. Peki, tarih belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak?

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Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen adayların yakından takip ettiği 38 bin personel alımında son durum açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığın 2027 yılı bütçesi üzerine yaptığı sunumda sağlık personeli istihdamı, hastanelerin insan kaynağı ve yeni alım sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Son aşama açıklaması geldi

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 38 bin personel alımı konusundaki çalışmaları, "Sağlık hizmetlerini 118 bini uzman olmak üzere 251 bin hekim ve toplamda 1,5 milyonluk sağlık ordusuyla sürdürdüklerini dile getiren Memişoğlu, "Sağlık ailemizi her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız, yakın zamanda 38 bin personel alım müjdesini vermişti. İstihdam süreci ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Detayları en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı." sözleriyle duyurdu.

PERSONEL ALIMINDA KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacak ancak branş ve kadro dağılımı yayımlanan duyuruyla netleşecek. Hemşirelik, ebelik, sağlık teknikerliği ve teknisyenlik başta olmak üzere büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve şoför gibi pek çok alanda kadro alımının yapılması bekleniyor.

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