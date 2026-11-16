Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan personellerin başvurduğu 2026 yılı Kasım dönemi isteğe bağlı il içi yer değiştirme işlemlerinde sonuçlar açıklanmaya başladı. İl sağlık müdürlükleri, yerleştirme sonuçlarını resmî internet siteleri üzerinden duyuruyor. Peki, Sağlık Bakanlığı il içi tayin sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

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Sağlık Bakanlığına bağlı il sağlık müdürlükleri, "2026 yılı Kasım dönemi isteğe bağlı il içi yer değiştirme" ilanlarını resmi internet adresinden paylaşmıştı. Yayımlanan takvim doğrultusunda il içi atamalar 16 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemlerinin ardından personeller, sonuç listelerini ilgili il sağlık müdürlüğünün internet sitesinden kontrol edebilecek.

İL MÜDÜRLÜKLERİ RESMİ İNTERNET ADRESLERİNDEN DUYURUYOR

Sağlık Bakanlığı il içi tayin sonuçları için tüm illeri kapsayan ortak bir sayfa sunmuyor. İl içi yer değişikliği başvurusunda bulunan personelin, ilgili il sağlık müdürlüğünün yayımladığı duyuruları takip etmesi gerekiyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir başta olmak üzere illere ait yerleştirme listelerine, ilgili il sağlık müdürlüklerinin resmî internet sitelerindeki "Duyurular" bölümünden ulaşılabiliyor.

Sağlık Bakanlığı il içi tayin sonuçları açıklanıyor! (Kasım dönemi il içi atama sonucu sorgulama)

İSTANBUL İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ANKARA İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN



İZMİR İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN



ANTALYA İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ATAMA SÜRECİ

İşlem sonucunda yerleştirilerek ataması yapılan personelin ayrılışları, atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirilecek Atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ayrılışı gerçekleştirmeyen personelin ataması, bu sürenin sonunda iptal edilecek.

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