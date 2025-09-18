Sahipsizler Firuze kimdir? Esra Ronabar'ın hayatı merak konusu oldu

Star TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sahipsizler, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Dizinin kadrosuna bu sezon yeni bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Esra Ronabar, “Firuze” karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

SAHİPSİZLER FİRUZE KİMDİR?

Star TV'nin yeni sezonda ekrana gelen Sahipsizler, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerini ekrana kilitledi. Diziye yeni katılan Firuze, karakterini Esra Ronabar oynuyor.

Geçmişi sırlarla dolu olan Firuze, gizemli yapısı ve duygusal derinliğiyle ön plana çıkıyor. Ronabar'ın hikayede nasıl bir rol oynayacağı öngörülüyor.

ESRA RONABAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Esra Ronabar, 1978 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü okudu. Bu süreçte tiyatroya kursiyerlik sınavına girerek sanat kariyerine adım attı.

İlk derslerini usta oyuncu Altan Erkekli’den aldı. Daha sonra Rutkay Aziz ve Metin Balay ile çalıştı. Kimya eğitimini yarıda bırakan Ronabar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu.

ESRA RONABAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Esra Ronabar, 1997-19987 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahne aldı. Elmadaki Barış, Küçük Karabalık ile Akreo oyunlarında rol üstlendi.

Kader Ayırsa Bile dizisinde yer aldı. Reklam fimlerinin dışında "A.G.A" oynadığı ve aynı yıl Bir İstanbul Masalı'ndaki Birnur rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.