Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sahipsizler Firuze kimdir? Esra Ronabar'ın hayatı merak konusu oldu

Sahipsizler Firuze kimdir? Esra Ronabar'ın hayatı merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sahipsizler Firuze kimdir? Esra Ronabar&#039;ın hayatı merak konusu oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Star TV'nin popüler yapımı Sahipsizler dizisinin yeni sezonunda kadroya yeni dahil olan Firuze karakteri dikkatleri üzerine çekti. Firuze'yi oynayan Esra Ronabar'ın hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılıyor.

Star TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Sahipsizler, yeni sezonuyla ekranlara döndü. Dizinin kadrosuna bu sezon yeni bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Esra Ronabar, “Firuze” karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 

Sahipsizler Firuze kimdir? Esra Ronabar'ın hayatı merak konusu oldu - 1. Resim

SAHİPSİZLER FİRUZE KİMDİR?

Star TV'nin yeni sezonda ekrana gelen Sahipsizler, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerini ekrana kilitledi. Diziye yeni katılan Firuze, karakterini Esra Ronabar oynuyor.

Geçmişi sırlarla dolu olan Firuze, gizemli yapısı ve duygusal derinliğiyle ön plana çıkıyor. Ronabar'ın hikayede nasıl bir rol oynayacağı öngörülüyor.

ESRA RONABAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Esra Ronabar, 1978 yılında İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü okudu. Bu süreçte tiyatroya kursiyerlik sınavına girerek sanat kariyerine adım attı.

İlk derslerini usta oyuncu Altan Erkekli’den aldı. Daha sonra Rutkay Aziz ve Metin Balay ile çalıştı. Kimya eğitimini yarıda bırakan Ronabar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu.

ESRA RONABAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Esra Ronabar, 1997-19987 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahne aldı. Elmadaki Barış, Küçük Karabalık ile Akreo oyunlarında rol üstlendi.

Kader Ayırsa Bile dizisinde yer aldı. Reklam fimlerinin dışında "A.G.A" oynadığı ve aynı yıl Bir İstanbul Masalı'ndaki Birnur rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Halef dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu ve karakterleri dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Halef dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu ve karakterleri dikkat çekti - HaberlerHalef dizisi oyuncuları kim? Oyuncu kadrosu ve karakterleri dikkat çektiVeliaht dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi, kurgu mu? Dizinin konusu dikkat çekti! - HaberlerVeliaht dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi, kurgu mu? Dizinin konusu dikkat çekti!Ben Leman nerede çekiliyor? Detaylar belli oldu - HaberlerBen Leman nerede çekiliyor? Detaylar belli olduHavalar ne zaman ısınacak? Kavurucu sıcaklar geliyor, her yerde hissedilecek - HaberlerHavalar ne zaman ısınacak? Kavurucu sıcaklar geliyor, her yerde hissedilecekA Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi! Filenin Efeleri kadrosunda kimler var? - HaberlerA Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncuları listesi! Filenin Efeleri kadrosunda kimler var?Sporting Lizbon - Kairat maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? - HaberlerSporting Lizbon - Kairat maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...