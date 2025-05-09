Sakın bu gıdayı tüketmeyin! Erken ölüm riskini artıran gıda

Günlük tüketilen gıdalardan bir tanesi sağlığı tehlikeye sokuyor. Bilim insanlarının yetişkinler üzerinde gerçekleştirdiği bir araştırma, ultra işlenmiş gıdaların ciddi sağlık sorunlarına sebep olduğunu ortaya koydu. Erken ölüm riskini artıran bu gıda, kalp hastalıkları ve kanser riskini de artırıyor.

Her an tüketilebilen cips ve şeker gibi ultra işlenmiş gıdalar, sağlığı tehlikeye sokmaya devam ediyor. Bu gıdaların sadece bir paketi bile kalp hastalıkları ve kanser riskini artırarak erken ölüme sebep olabiliyor.

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Çin’de Sun Yat-sen Üniversitesi'nde yapılan geniş çaplı araştırmada, 8 milyondan fazla kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi. Araştırmaya göre, günde 100 gramdan fazla cips ya da şekerleme gibi ultra işlenmiş gıdaları tüketmek sindirim sistemi hastalıkları riskini yüzde 19,5 yükseltiyor. Aynı zamanda, sindirim sistemi hastalıklarındaki artışla beraber kalp hastalıkları riski yüzde 5,9, kanser riski ise yüzde 1,2 oranında artıyor.

BU GIDALARI TÜKETMEYİN!

Ultra işlenmiş gıdalar, raf ömrünü uzatmak ve lezzet artırmak amacıyla renklendirici, tatlandırıcı ve koruyucu gibi birçok katkı maddeleri olan gıdaları kapsıyor. Bu gıdalar arasında hazır yemekler, dondurma, şekerlemeler ve ketçap yer alıyor.

EN ÇOK İNGİLTERE TÜKETİYOR

İngiltere, Avrupa'da en fazla UPF olarak bilinen ultra işlenmiş gıdaları tüketen ülkedir. Ülkede bir vatandaşın günlük beslenmesinin yüzde 57’si ultra işlenmiş gıdalardan oluşuyor. Bu gıdaların aşırı tüketimi, obezite krizine sebep oluyor.

ÇOCUKLARDA DURUM ENDİŞE VERİCİ

Ultra işlenmiş gıdalar aynı zamanda çocukların sağlığını da ciddi şekilde tehlikeye sokuyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma, UPF tüketen çocuklarda erken yaşta kalp sağlığı sorunları ve diyabet faktörlerinin başladığını ortaya çıkarmıştı.