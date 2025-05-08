O cümleyi sakın kullanmayın! İlişkilerin sonunu getiren zehirli cümle

Uzmanlar, çiftler arasındaki en tehlikeli iletişim hatasını açıkladı. Sıkça fark edilmeden kurulan bu cümle, ilişkilerin zamanla çökmesine yol açabiliyor. İşte ilişkinizin zeminini sarsan o söz ve etkileri…

Güçlü ilişkiler, yalnızca sevgiyle değil, sağlıklı iletişimle de beslenir. Ancak bazı ifadeler var ki, söylendiği anda zararsız gibi görünse de zamanla ilişkiyi temelden sarsabiliyor. Psikologlara göre, çiftler arasında sıkça dile getirilen bir cümle, ilişkileri yavaş yavaş zedeliyor. Aynı zamanda kıyaslama içeren bu tür sözler, sevgiyi değil, güvensizliği besliyor.

İLİŞKİLERİN SONUNU GETİREN CÜMLE: 'SEN YETERLİ DEĞİLSİN!'

New York merkezli Awake Therapy’nin baş psikoloğu Dr. Travers, ilişkilerdeki en yıkıcı cümleyi şöyle tanımlıyor: “Kıyasla ölüm.” Bu ifade, partneri eski sevgililer, arkadaşlar ya da aile üyeleriyle dolaylı şekilde karşılaştırmak anlamına geliyor. En masum haliyle dile getirilen, “Diğerleri böyle yapardı” tarzı cümleler, aslında partnerinize “Sen yetersizsin” mesajını veriyor.

Travers’a göre, bu tür ifadeler özgüven kaybına, değersizlik hissine ve zamanla güven sorunlarına yol açıyor. Üstelik bu duygusal çöküş, ilişkilerin uzun vadede, sessizce sona ermesine neden oluyor.

SESSİZCE UZAKLAŞMANIN TEMEL NEDENİ

Uzmanlara göre bir ilişkinin bitişi, genellikle dramatik tartışmalardan değil, tekrar eden küçük hatalardan kaynaklanıyor. Sürekli yapılan kıyaslamalar da bu hataların başında geliyor. Eşinin başka biri olmasını istemek yerine ihtiyaçları açıkça ifade etmenin duygusal sağlığı beslediği vurgulanıyor.

Dr. Travers bu durumu, “İnsanlar çoğu zaman olumsuz duygularını bastırır. Bunları dile getirmekten kaçınırlar. Ancak bastırılan öfke birikerek patlamaya yol açar,” diyerek açıkladı.

PEKİ NE SÖYLENMELİ?

İlişkilerde “Sen neden onun gibi değilsin?” yerine “Ben şunu hissettiğimde sana ihtiyaç duyuyorum” gibi yapıcı ve kendini ifade eden cümleler tercih edilmelidir. Uzmanlara göre, doğrudan ama empatik bir iletişim dili, ilişkilerde daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlar. Partnerler kıyaslama yerine beklentilerini dürüstçe paylaştığında, sorunlar büyümeden çözülebiliyor.