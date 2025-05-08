Beyin tümörü testi: Sadece 30 saniyenizi ayırın!

Beyin tümörü riskiniz olabilir mi? İngiliz bir doktor sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 30 saniyelik bir el testiyle beyindeki ciddi bir sağlık sorununun tespit edilebileceği iddia edildi. Yapılan paylaşımın ardından milyonlarca kişi beyin tümörü testi yapmaya başladı.

İngiliz bir doktor sosyal medya hesabından, yarım saniyelik bir el testiyle beyinin hareket merkezinde sorun olup olmadığının tespit edileceğini öne sürdü. İzlenme rekorları kıran videoda doktor, testin nasıl uygulanacağını tüm detaylarıyla gösterdi.

BEYİN TÜMÖRÜ TESTİ: BEYİN TÜMÖRÜ RİSKİNİZ VAR MI?

İngiliz doktor tarafından yayınlanan test, bir avuç içinin diğer avuç içinin üzerinde hızla çevrilmesini ve sonrasında ellerin yer değiştirilerek hareketin tekrarlanmasını içeriyor. Disdiadokokinezi olarak bilinen bu test, hızlı ve ardışık hareketleri yapamama durumunu tespit etmede kullanılıyor.

Disdiadokokinezi, beyincikteki bir sorunun göstergesi olarak kullanılıyor. Hareketle ilgili sağlık problemleri, beyin tümörlerinden sinirsel bozukluklara kadar birçok hastalığın belirtisi olarak kabul ediliyor.

DİSDİADOKOKİNEZİ TESTİ BEYİN TÜMÖRLERİYLE İLİŞKİLENDİRİLİYOR

Disdiadokokinezi; beyin tümörleri, multipl skleroz başta olmak üzere sinir sistemini etkileyen birçok hastalıkla ilişkilendiriliyor. İngiltere’de 40 yaş altı bireylerde en ölümcül kanser türü olarak bilinen beyin tümörleri, görme bozukluğu, baş ağrısı, konuşma sorunları, davranış bozuklukları ve kas güçsüzlüğü gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor.

TEST NASIL YAPILIR?

Beyin tümörlerini tespit edildiği öne sürülen disdiadokokinezi testi için şu adımları izleyin:

Bir elinizi düz tutun, diğer elinizin avuç içini bu elin arkasına yerleştirin.

Avuç içini hızla yukarı-aşağı çevirin.

Eller değiştirerek aynı hareketi tekrar yapın.