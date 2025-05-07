Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? 122. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kura takvimi yayımlandı

Sağlık Bakanlığı DHY 122. dönem kura tarihi, 6 Mayıs'ta sona eren tercih başvurusu yapan çalışanların gündeminde. Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan takvim ile kura tarihi belli oldu.

Sağlık Bakanlığı 122. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) tercih başvuruları, 2-6 Mayıs tarihlerinde EKİP sisteminden yapıldı. Münhal kadroların yayınlandığı Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi detayları da yhgm.saglik.gov.tr adresinden ilan edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 122. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kurası, 8 Mayıs Perşembe günü çekilecek. Kuranın çekileceği yer ve saati, yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

ATAMA SAYILARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan uzman tabip ve tabip listeleri ile atama sayılacak hekim sayısı belli oldu. Bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere 2 bin 239 hekim ataması belirtilen tarihte yapılacak.

MÜNHAL KADROLAR YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığı YHGM tarafından açıklanan münhal kadro listesine göre bin 166 Uzman Tabip, 643 Tabip, toplamda 1.759 sağlık personeli talep ediliyor.