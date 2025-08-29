Şampiyonlar Ligi sistemi nasıl? Şampiyonlar Ligi formatında son durum

Avrupa'nın en önemli kulüp turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon farklı bir sistemle başlıyor. Şampiyonlar Ligi formatında son durum taraftarların gündeminde yer alıyor.

UEFA'nın aldığı kararla beraber grup aşaması kaldırıldı. Yerine 36 takımla lig usulü bir format getirildi. 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Rusya ve Lihtenştayn dışında 53 federasyondan 81 takım karşılaşacaktır.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SİSTEMİ NASIL?

UEFA tarafından 2024-25 sezonundan itibaren başlamak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bazı değişiklikler getirildi.

Buna göre;

Grup aşaması yerine lig aşamasına geçilmiştir ve Lig aşamasına 32 takım yerine 36 takım katılır.

5. sıradaki ülkenin lig 3.sü lig aşamasına katılma şansı elde eder.

Ön eleme turlarından 4 şampiyon takım yerine 5 şampiyon takım lig aşamasına girer.

Bir önceki sezon en iyi katsayıya sahip 2 ülkeden yerel lig sıralamasına göre Şampiyonlar Ligine katılamamış en üst sıradaki birer takım daha lig aşamasına dahil olur.