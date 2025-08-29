Şampiyonlar Ligi sistemi nasıl? Şampiyonlar Ligi formatında son durum
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin formatı futbolseverler tarafından yakın takip ediliyor. "Şampiyonlar Ligi sistemi nasıl?" sorusu özellikle yeni sezonda yapılacak değişikliklerle beraber merak konusu oldu. Grup aşamasında eleme turlarına kadar uzanan organizasyonda UEFA'nın açıkladığı son sistem, futbolseverler tarafından araştırılıyor.
Avrupa'nın en önemli kulüp turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon farklı bir sistemle başlıyor. Şampiyonlar Ligi formatında son durum taraftarların gündeminde yer alıyor.
UEFA'nın aldığı kararla beraber grup aşaması kaldırıldı. Yerine 36 takımla lig usulü bir format getirildi. 2024-25 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Rusya ve Lihtenştayn dışında 53 federasyondan 81 takım karşılaşacaktır.
ŞAMPİYONLAR LİGİ SİSTEMİ NASIL?
UEFA tarafından 2024-25 sezonundan itibaren başlamak üzere UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bazı değişiklikler getirildi.
Buna göre;
- Grup aşaması yerine lig aşamasına geçilmiştir ve Lig aşamasına 32 takım yerine 36 takım katılır.
- 5. sıradaki ülkenin lig 3.sü lig aşamasına katılma şansı elde eder.
- Ön eleme turlarından 4 şampiyon takım yerine 5 şampiyon takım lig aşamasına girer.
- Bir önceki sezon en iyi katsayıya sahip 2 ülkeden yerel lig sıralamasına göre Şampiyonlar Ligine katılamamış en üst sıradaki birer takım daha lig aşamasına dahil olur.
- Lig aşamasında her takım, 4'ü iç sahada ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla maç yapar ve 36 takımlı puan tablosu şekillenir.
- Puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takımlar son 16 turuna 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım eleme aşaması play-off turuna yükselir ve son 12 sıradaki takımlar veda eder.
- Lig aşaması ve sonrasında elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligine devam edemez ve Avrupa Kupalarından elenir.
- Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kendi lig sıralamasına göre direkt grup aşamasına katılmamışsa, eleme turu oynayacak takımlar arasında en yüksek kulüp katsayısına sahip takım grup aşamasına katılmaya hak kazanır.
- Bir önceki sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu kendi lig sıralamasına göre lig aşamasına katılmaması durumunda yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.
