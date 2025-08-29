Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri kim? Kura sonrası sürpriz eşleşme...

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri kim? Kura sonrası sürpriz eşleşme...

- Güncelleme:
Samsunspor&#039;un Konferans Ligi&#039;ndeki rakipleri kim? Kura sonrası sürpriz eşleşme...
UEFA Avrupa Konferans Ligi, Samsunspor, Legia Varşova, Dinamo Kiev, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri kura çekimi ile belli oldu. Gözler ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek Samsunspor'a çevrildi. Samsunspor'un rakipleri kim oldu? sorusunun cevabı belli, sürpriz eşleşmeler var, işte detaylar...

Panathinaikos'a 2-1 mağlup olduktan sonra evinde de 0-0 berabere kalan Samsunspor, 27 yıl sonra çıktığı Avrupa sahnesinde yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. İşte Karadeniz ekibinin turnuvadaki rakipleri... 

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri kim? Kura sonrası sürpriz eşleşme... - 1. Resim

SAMSUNSPOR'UN RAKİPLERİ KİM?

Legia Varşova
Dinamo Kiev
Mainz
AEK
Breidablik
Hamrun

Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri kim? Kura sonrası sürpriz eşleşme... - 2. Resim

Dükkanı zaman tüneline dönüştü! 10 bin parçalık oyuncak koleksiyonu görenleri hayran bırakıyor
