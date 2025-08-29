Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri kim? Kura sonrası sürpriz eşleşme...
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri kura çekimi ile belli oldu. Gözler ise Konferans Ligi'nde mücadele edecek Samsunspor'a çevrildi. Samsunspor'un rakipleri kim oldu? sorusunun cevabı belli, sürpriz eşleşmeler var, işte detaylar...
Panathinaikos'a 2-1 mağlup olduktan sonra evinde de 0-0 berabere kalan Samsunspor, 27 yıl sonra çıktığı Avrupa sahnesinde yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. İşte Karadeniz ekibinin turnuvadaki rakipleri...
SAMSUNSPOR'UN RAKİPLERİ KİM?
Legia Varşova
Dinamo Kiev
Mainz
AEK
Breidablik
Hamrun
