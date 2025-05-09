Seçilen papa kaçıncı papadır? Yeni Katolik lider seçildi

Katolik Kilisesi'nin ilk ABD'li papası Robert Francis Prevost, Papa 14. Leo ismini aldı. İlk konuşmasında barış vurgusu yaparken hayatını kaybeden Papa Franciscus'u da andı. Seçilen papa kaçıncı papadır merak ediliyor.

Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan papalık seçimi ikinci gününde beyaz dumanla sonuçlandı. Chicago doğumlu Kardinal Robert Francis Prevost, Katolik Kilisesi’nin yeni papası olarak seçildi.

SEÇİLEN PAPA KAÇINCI PAPADIR?

Robert Francis Prevost, Katolik Kilisesi'nin 267. papası olarak tarihe geçti. 7 Mayıs'ta başlayan konklavda, 133 kardinalin dört tur oylaması sonucu oyların en az üçte ikisinin alarak seçildiği biliniyor.

Sistine Şapeli'nin bacasından beyaz dumanın yükselmesinin ardından San Pietro Bazilikası’nın balkonunda Latince “Habemus Papam (Bir papamız var)” anonsuyla duyuruldu. Prevost kendisine Leo ismini seçerek Papa 14. Leo oldu.

TARİHTEKİ İLK PAPA KİMDİR?

Katolik Kilisesi, ilk papayı Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olarak kabul edilen Aziz Petrus'u Roma'nın ilk piskoposu ve dolayısıyla ilk papa olarak kabul ediyor.

Aziz Petrus, Hristiyan geleneğine göre "Kilisenin kayası" olarak nitelendirilmiştir. M.S 30 civarında Roma'da piskoposluk yaparken kilisenin temelini de attı.

M.S 64-68 yıllarında İmparator Nero tarafından çarmıha gerilerek şehit edildiği kabul edilir. Katolik Kilisesi, onun liderliğini papalık makamının başlangıcı olarak görür ve tüm papalar, Aziz Petrus'un manevi halefi sayılır.

YENİ PAPA 14. LEO KİMDİR?

Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955'te Chicago'da doğdu. Katolik Kilisesi'nin ilk ABD'li papası olarak tarihe geçen 69 yaşındaki kardinal, Peru'da misyonerlik ve başpiskoposluk yaptı. 2023'te Papa Francis tarafından kardinal yapılmıştır. 14. Leo ismini alan yeni papa, barış ve diyalog mesajı verdi.