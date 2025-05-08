Robert Francis Prevost kimdir, kaç yaşında? Yeni Papa Robert Francis Prevost nereli?

Robert Francis Prevost, 8 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen konklavda Papa XIV. Leo olarak seçildi. Böylelikle Katolik Kilisesi'nin ilk Amerikalı papası oldu. Seçimin ardından beyaz duman ve Aziz Petrus Meydan'ında çanların çalmasıyla duyuruldu.

Papa Franciscus'un 21 Nisan 2025 yılında vefatının ardıdan "Seda Vacente" süreci başladı ve konklavın ikinci gününde yapılan oylamada ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni papa olarak seçilmesiyle tamamlandı.

Yaşanan bu gelişmeden sonra Robert Francis Prevost kimdir? sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

Robert Prevost, 2015 yılında Peru Ulusal Sivil Kayıt Bürosu tarafından onaylandığı üzere Peru vatandaşlığına geçti.

YENİ PAPA ROBERT FRANCİS PREVOST KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Papa XIV. Leo Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955 yılında doğdu. 2025 yılı itibarıyla 75 yaşında olan Prevost, 2023 yılından itibaren Piskoposlar Dicastery'sinin valisi ve Latin Amerika Papalık Komisyonu başkanı olarak görev yaptı.

2015-2023 yılları arasında Peru'daki Chiclayo Piskoposu olarak görev yaptı. 2001-2013 yılları arasında Aziz Augustine Tarikatı'nın başrahibi olduğu bilgisi verildi.

Kardinal Prevost, 2015 yılında Peru vatandaşlığına geçti. 8 Mayıs 2025'te Papa seçildi ve Kuzey Amerika veya Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan ilk Papa oldu.

YENİ PAPA ROBERT FRANCİS PREVOST NERELİ?

Robert Prevost, 14 Eylül 1955'te Chicago'da Fransız bir baba olan Louis Marius Prevost ve İtalyan bir anne olan Mildred Martinez'in oğlu olarak dünyaya geldi.

Prevost, kariyerinin ilk yarısında Augustinians için çalışarak sürdürdü. 1985'ten 1986'ya ve 1988'den 1998'e kadar Peru'da cemaat pastörü, piskoposluk görevlisi, ilahiyat öğretmeni ve yönetici olarak görev yaptı. 2023'te kardinal oldu.

Papa Francis, 2023 yılında Prevost'u Piskoposlar Başkanlığı Prefekti olarak atadı. 8 Mayıs 2025'te Prevost Papa seçildi.