Serenay Aktaş hangi dizilerde oynadı? Kariyeri gündeme geldi

Serenay Aktaş yaptığı paylaşımlar sonrası gündeme geldi. Eski futbolcu ve Survivor yarışmacısı olan Aktaş'ın oynadığı diziler ve kariyeri araştırılıyor.

SERENAY AKTAŞ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Serenay Aktaş, oyunculuk kariyerine 2011 yılında adım attı ve kısa sürede birçok yapımda yer alarak dikkat çekti. İlk olarak Kanıt, Türk Malı ve Kalbim Seni Seçti gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldıktan sonra 2012 yılında Arka Sıradakiler dizisinde Gülüm karakteriyle ana kadroda yer alarak geniş kitlelerce tanındı.

Ardından Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun karakterini canlandırdı. 2014’te Kaçak Gelinler dizisinde Pınar Yaymaz rolüyle başrol oynayan Aktaş, aynı yıl Çılgın Dersane 3 ve Figüran gibi sinema filmlerinde de yer aldı.

2015’te Acil Aşk Aranıyor dizisinde Zeynep karakteriyle izleyici karşısına çıktı ve 2017-2018 yıllarında Meryem dizisinde Burcu Komiser rolüyle beğeni topladı.

Son yıllarda da aktif bir şekilde kariyerine devam eden Aktaş, 2021’de Savaşçı dizisinde Teğmen Selcen Efe karakteriyle başrol oynadı. 2022’de Sevmek Zamanı dizisinde Leyla Kerimoğlu olarak başrol üstlenen oyuncu, 2023-2024 sezonunda Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Gülcan Barka karakteriyle yardımcı oyuncu olarak yer aldı.

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993’te İstanbul’da doğdu. Oyunculuğa adım atmadan önce profesyonel futbolcu olarak Zeytinburnuspor’da kariyerine başlayan Aktaş, 15 yaşında futbola adım attı ve ardından 1207 Antalyaspor’a transfer oldu.

Santrafor mevkiinde oynayan Aktaş, 1207 Antalyaspor formasıyla 19 maçta 24 gol kaydederek dikkat çekti. 2015’te Beşiktaş JK’ye transfer olan Aktaş, Survivor All Star yarışmasına katılacağı için futbol kariyerini sonlandırdı.

Survivor’daki performansı, onu geniş kitlelere tanıttı.

SERENAY AKTAŞ AZİZ DİZİSİNDE OYNADI MI?

Serenay Aktaş Aziz dizisinde rol almadı. Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda, Aziz dizisinin kastı için görüştüğü öğrenildi.