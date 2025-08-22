Sevinç Yazgan kimdir? CHP'den istifasını açıkladı

CHP Uşak İl Başkanlığı görevinden 22 Ağustos 2025 Cuma günü istifa eden Sevinç Yazgan’ın kim olduğu, mesleki ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Google aramalarında "Sevinç Yazgan kimdir, neden istifa etti?" sorusu öne çıkıyor.

İşte Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü CHP Uşak İl Başkanlığı görevini bırakan Sevinç Yazgan’ın biyografisi…

SEVİNÇ YAZGAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Sevinç Yazgan’ın görevinden neden istifa ettiği merak ediliyor. Yazılı açıklamasında CHP’deki adaletsizliğe vurgu yapan Yazgan, şunları aktardı:

"08 Ekim 2023’te göreve geldik ve yaklaşık 2 yıldır partimizin il ve ilçe örgütleri olarak çalıştık. 31 Mart yerel seçimlerinde Uşak’ta 35 yıl sonra belediyeyi kazandık ve partimizi Türkiye’nin 1. partisi haline getirdik. Ancak parti içi delege seçimlerinde adaletsizlik ve orantısız güç kullanımıyla karşılaştık. Topluma örnek olacak bir seçim süreci geçirmek isterken bundan uzaklaştık."

SEVİNÇ YAZGAN KİMDİR?

Sevinç Yazgan, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl nisan ayında Sağlık Bakanlığında göreve başladı. Sırasıyla Artvin Yusufeli, Artvin Merkez, Uşak Sivaslı, Ankara Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Uşak Devlet Hastanesinde çalıştı.

2005 yılında İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden emekli olan Yazgan, 2006 yılından itibaren Uşak Merkez’de Sevinç Eczanesinin mesul müdürü ve sahibi olarak çalışmalarını sürdürdü. Uşak Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevini üstlenen Yazgan, aynı zamanda CHP Uşak İl Başkanlığı görevinde bulunarak siyasette aktif rol aldı.