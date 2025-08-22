Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sevinç Yazgan kimdir? CHP'den istifasını açıkladı

Sevinç Yazgan kimdir? CHP'den istifasını açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sevinç Yazgan kimdir? CHP&#039;den istifasını açıkladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan 22 Ağustos 2025'te partideki görevinden istifa etti. Peki, Sevinç Yazgan kimdir, neden istifa etti? İşte Sevinç Yazgan'ın mesleki ve siyasi kariyerine dair merak edilenler.

CHP Uşak İl Başkanlığı görevinden 22 Ağustos 2025 Cuma günü istifa eden Sevinç Yazgan’ın kim olduğu, mesleki ve siyasi kariyeri merak ediliyor. Google aramalarında "Sevinç Yazgan kimdir, neden istifa etti?" sorusu öne çıkıyor.

İşte Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü CHP Uşak İl Başkanlığı görevini bırakan Sevinç Yazgan’ın biyografisi…

Sevinç Yazgan kimdir? CHP'den istifasını açıkladı - 1. Resim

SEVİNÇ YAZGAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Sevinç Yazgan’ın görevinden neden istifa ettiği merak ediliyor. Yazılı açıklamasında CHP’deki adaletsizliğe vurgu yapan Yazgan, şunları aktardı:

"08 Ekim 2023’te göreve geldik ve yaklaşık 2 yıldır partimizin il ve ilçe örgütleri olarak çalıştık. 31 Mart yerel seçimlerinde Uşak’ta 35 yıl sonra belediyeyi kazandık ve partimizi Türkiye’nin 1. partisi haline getirdik. Ancak parti içi delege seçimlerinde adaletsizlik ve orantısız güç kullanımıyla karşılaştık. Topluma örnek olacak bir seçim süreci geçirmek isterken bundan uzaklaştık."

SEVİNÇ YAZGAN KİMDİR?

Sevinç Yazgan, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl nisan ayında Sağlık Bakanlığında göreve başladı. Sırasıyla Artvin Yusufeli, Artvin Merkez, Uşak Sivaslı, Ankara Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Uşak Devlet Hastanesinde çalıştı.

2005 yılında İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünden emekli olan Yazgan, 2006 yılından itibaren Uşak Merkez’de Sevinç Eczanesinin mesul müdürü ve sahibi olarak çalışmalarını sürdürdü. Uşak Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevini üstlenen Yazgan, aynı zamanda CHP Uşak İl Başkanlığı görevinde bulunarak siyasette aktif rol aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Yumaklı 2030'u işaret etti! Türkiye'yi bekleyen 'su krizi tehlikesi' için uyardıPetrol gelirleri "TEC" şirketine mi aktarıldı? DMM'den 'buharlaşma' iddialarına cevap geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları araştırılıyor - HaberlerÜniversite tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları araştırılıyorBehzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? - HaberlerBehzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?Altın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi? - HaberlerAltın neden yükseliyor, Fed faiz indirimine gidecek mi?Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerFenerbahçe - Benfica rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Dexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyor - HaberlerDexter Resurrection 9. bölüm ne zaman, ilk sezon kaç bölüm yayınlanacak? Dexter Resurrection 2. sezon tarihi bekleniyorC2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral oldu - HaberlerC2 seviye nedir? Yeni TikTok akımı viral oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...