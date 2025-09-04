Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Snapchat çöktü mü? 4 Eylül güncel durum ve kesinti raporları

Snapchat çöktü mü? 4 Eylül güncel durum ve kesinti raporları

Snapchat çöktü mü? 4 Eylül güncel durum ve kesinti raporları
4 Eylül 2025 Perşembe günü Snapchat çöktü mü? sorusu kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Dowdetector, Snapchat'teki güncel erişim sorunlarını ve çökmeleri rapor olarak anlık olarak paylaştı.

Snapchat çöktü mü? sorusuna cevap aranıyor. 4 Eylül 2025 Perşembe günü kullanıcı raporlarına göre uygulamada yaşanan kesintiler ve erişim sorunları anlık olarak takip ediliyor.

Snapchat çöktü mü? 4 Eylül güncel durum ve kesinti raporları - 1. Resim

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ? 

Birçok kullacısı Snapchat'te erişim sorunu yaşamaya başladı. Downdetector'a göre, Sabah saatlerinde kesinti yaşandığında dair şikayetler artmıştır. Özellikle 09:00'dan sonra rapor sayısı 56'nın üzerine çıkmıştır.

SnapChat çökmesine dair resmi bir açıklama yapılmamıştır. 

Sosyal medya platformu Snapchat Trump'ın hesabını kapatacağını açıkladı

SNAPCHAT NEDEN ÇÖKTÜ?

Snapchat uygulamasının neden açılmadığı henüz bilinmiyor. Kısa süre içinde konuya ilişkin yetkililerin açıklama yapması bekleniyor.

Ancak dünya genelinde kısa süreli Google ve bağlı servislerine erişim sıkıntısı yaşandı. Bu nedenle de SnapChat uygulamasının açılmadığı düşünülüyor.

SNAPCCHAT ERİŞİM SORUNU 4 EYLÜL 2025

SnapChat erişim sorunu 4 Eylül 2025 sabah saatleri itibarıyla yaşandı. Küresel çapta bir çökme durumu söz konusu değildir. Ancak bazı bölgelerde kullanıcı şikayetlerinde artış gözlemlendiği için sınırlı erişim problemi vardır.

 

 

