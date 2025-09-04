4 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla uyun severlerin en çok merak ettiği konuların başında "Playstation çöktü mü son dakika?" sorusu geliyor.

Özellikle sabah saatlerinde artan şikayetlerle beraber PSN erişim durumuna dair son dakika gelilmeler yakından takip edilmeye başlandı.

PLAYSTATİON ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?

4 Eylül 2025 sabahında birçok oyuncu PlayStation'da erişim sorunu yaşamaya başladı. Kullanıcı raporlarını takip eden grafiğe göre, sabah saatlerinde kesinti şikayetlerinde gözle görülür bir artış yaşandı. Özellikle 09:30'dan sonra rapor sayısı 20'nin üzerine çıkmış durumda.

PlayStation resmi sayfasında erişim sorununa ilişkin kapsamlı bir çökme bildirimi yer almamaktadır.

PLAYSTATİON NEDEN ÇÖKTÜ?

PlayStation''ın açılmama sorununun nedeni henüz bilinmemektedir. Yetkililer konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak dünya genelinde Google ve bağlı servislerine erişim sıkıntısı yaşanıyor. Bu nedenle de PlayStation''ın açılmadığı düşünülüyor.

PLAYSTATİO ERİŞİM SORUNU 4 EYLÜL 2025



PlayStation erişim sorunu 4 Eylül 2025 sabah saatleri itibarıyla yaşanıyor. Küresel çapta bir çökme durumu yoktur. Ancak bazı bölgelerde kullanıcı şikayetlerinde artış yaşandığı için sınırlı erişim problemi mevcuttur.