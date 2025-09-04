Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Google Maps çöktü mü, Google Haritalar neden çalışmıyor? 4 Eylül Google servisleri erişim sorunu için açıklama bekleniyor!

Google Maps çöktü mü, Google Haritalar neden çalışmıyor? 4 Eylül Google servisleri erişim sorunu için açıklama bekleniyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Google Maps çöktü mü, Google Haritalar neden çalışmıyor? 4 Eylül Google servisleri erişim sorunu için açıklama bekleniyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Eylül 2025 sabahında Google Maps kullanıcıları dünya genelinde erişim problemi yaşamaya başladı. Harita uygulamasına giriş yapamayan, konum arayamayan ve yönlendirme özelliğini kullanamayan milyonlarca kişi “Google Maps çöktü mü?” sorusunu gündeme taşıdı.

Google Maps çöktü mü, Google Haritalar neden çalışmıyor sorularına birçok kullanıcı cevap arıyor. Google Haritalar 4 Eylül 2025 itibarıyla birçok ülkede sorun vermeye başladı. Kullanıcılar uygulamanın açılmadığını, rota ve arama işlemlerinde hata aldıklarını bildirirken, gözler Google’dan yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.

Google Maps çöktü mü, Google Haritalar neden çalışmıyor? 4 Eylül Google servisleri erişim sorunu için açıklama bekleniyor! - 1. Resim

GOOGLE MAPS ÇÖKTÜ MÜ?

4 Eylül 2025 tarihinde Google Maps kullanıcıları uygulamaya erişimde sıkıntılar yaşamaya başladı. Harita verilerinin yüklenmemesi, konum aramalarının çalışmaması ve yönlendirme hataları kısa sürede gündeme oturdu. Dünya genelinde kullanıcılar sosyal medya üzerinden “Google Maps çöktü mü?” sorusunu gündeme taşıdı.

Google Maps çöktü mü, Google Haritalar neden çalışmıyor? 4 Eylül Google servisleri erişim sorunu için açıklama bekleniyor! - 2. Resim

GOOGLE HARİTALAR NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Şu an için Google tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı saatlerde Gmail, YouTube ve Spotify gibi servislerde de erişim problemleri yaşanması, sorunun Google’ın altyapısından kaynaklanabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Daha önce yaşanan benzer sorunlar, kısa süreli teknik aksaklıklar veya bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelmişti. Kullanıcılar, Google Maps’in yeniden sorunsuz bir şekilde hizmet vermesi için çözüm sürecinin hızla tamamlanmasını bekliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Google Drive çöktü mü, neden açılmıyor? Erişim sorunu merak ediliyorNo internet connection hatası nedir? Google 'Bu siteye ulaşılamıyor' sorunu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimi - HaberlerÜniversite kayıtları ne zaman bitiyor? 2025-2026 üniversite kayıt takvimiABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır? - HaberlerABD mi Şili mi Rusya mı Çin mi: Hangi ülke tek bir saat dilimi kullanmaktadır?Wednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı? - HaberlerWednesday oyuncuları kimler, yeni bölüm çıktı mı?Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Az önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? 5,6 şiddetinde sallandılar, işte son dakika deprem listesiGürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı! - HaberlerGürcistan - Türkiye maçı hakemi Davide Massa nereli, hangi maçları yönetti? Hakem kadrosu açıklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...