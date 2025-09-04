Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül 2025 Spotify erişim sorunu gündemde!

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül 2025 Spotify erişim sorunu gündemde!

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül 2025 Spotify erişim sorunu gündemde!
4 Eylül 2025 sabahından itibaren milyonlarca kullanıcı, Spotify’a giriş yaparken ve müzik dinlerken sorun yaşadığını bildiriyor. Uygulamanın açılmaması, şarkıların yüklenmemesi ve bağlantı hataları nedeniyle kullanıcılar, “Spotify çöktü mü?” sorusunu gündeme taşıdı.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor sorusunun cevabı merak ediliyor. Yaşanan erişim problemi üstelik sadece Spotify ile sınırlı da kalmadı. Aynı saatlerde Google servisleri, Gmail ve YouTube’ta da erişim sorunları rapor edildi. Dünya genelinde sosyal medyada hızla yayılan şikayetler, sorunun küresel ölçekte yaşandığını gösterdi.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül 2025 Spotify erişim sorunu gündemde! - 1. Resim

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

4 Eylül 2025 tarihinde sabah saatlerinden itibaren kullanıcılar Spotify’a erişimde sıkıntı yaşamaya başladı. Uygulamanın açılmaması, şarkıların yüklenmemesi ve bağlantı hataları, dünya genelinde sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcıların yoğun şikayetleri üzerine gözler Spotify’dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Spotify çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül 2025 Spotify erişim sorunu gündemde! - 2. Resim

SPOTİFY NEDEN AÇILMIYOR?

Yaşanan erişim sorununun nedeni hakkında şu an için net bir bilgi verilmedi. Spotify cephesinden resmi açıklama yapılmadı.

Aynı saatlerde Google servisleri, Gmail ve YouTube’ta da benzer problemler görülmesi, sorunun küresel bir altyapı arızasından kaynaklanabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Teknik çalışmaların devam ettiği tahmin edilirken, kullanıcılar uygulamanın en kısa sürede normale dönmesini bekliyor.

