Gmail çöktü mü, neden açılmıyor? 4 Eylül Google Gmail erişim problemi

Milyonlarca kişi sosyal medya üzerinden şikayetlerini dile getirirken, “Gmail çöktü mü?” sorusu kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar e-posta hesaplarına ulaşamadıkları için iş ve özel yazışmalarında aksaklıklar yaşıyor.

GMAİL ÇÖKTÜ MÜ?

4 Eylül’de dünya genelinde birçok kullanıcı Gmail’e erişimde sorun yaşamaya başladı. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını, e-postalarını görüntüleyemediklerini ve gönderim sırasında hata aldıklarını bildirdi.

Yaşanan durum, “Gmail çöktü mü?” sorusunu gündeme getirdi. Şikayetler yalnızca Türkiye’den değil, farklı ülkelerden de geldiği için problemin küresel çapta olduğu değerlendiriliyor.

GOOGLE GMAİL NEDEN AÇILMIYOR?

Erişim sıkıntısının kaynağı hakkında henüz Google tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Daha önce yaşanan benzer kesintiler, zaman zaman teknik bakım çalışmaları veya altyapı problemlerinden kaynaklanmıştı. Bu nedenle kullanıcılar, Gmail’in açılmamasının geçici bir teknik sorun olabileceğini düşünüyor. Google’ın teknik ekibinin kesintinin nedenini araştırdığı tahmin ediliyor.

GOOGLE GMAİL ERİŞİM SORUNU

Gmail’de yaşanan sorun, yalnızca e-posta erişimini değil, aynı zamanda iş dünyasında iletişim trafiğini de olumsuz etkiledi. Kurumsal yazışmalar için Gmail kullanan kullanıcılar, maillerine ulaşamadıkları için mağduriyet yaşıyor.

Kesintinin ne kadar süreceği ve kısa sürede çözülüp çözülmeyeceği merak konusu. Google’ın resmi kanalları üzerinden yapılacak açıklamalar, yaşanan erişim sorununa dair net bilgileri sağlayacak.

