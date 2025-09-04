Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Son dakika! Düzce'deki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü?

Düzce'deki orman yangınında son dakika! 100 personelle müdahale ediliyor, yangında son durum merak ediliyor. Düzce yangında son durum araştırılıyor. Peki Karabük'teki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü? Düzce Valisi de olay yerine giderek incelemede bulundu, işte detaylar...

Son dakika yangın haberi Düzce'den geldi.  Orman yangını sonrası yükselen alevler gökyüzünü kapsadı. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken vatandaşlar son durumu merak etti. Peki Düzce'deki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü, yangının çıkış sebebi ne? İşte son dakika Düzce yangın haberinin detayları... 

Son dakika! Düzce'deki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü? - 1. Resim

DÜZCE'DEKİ ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Düzce'nin Esençam köyünde saat 10.59'da otluk alanda yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisi ile de hızla yayıldı. 

Son dakika! Düzce'deki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü? - 2. Resim

DÜZCE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir de İl Jandarma Komutanı Kıdemlı Albay Mustafa Tetik ile birlikte bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Son dakika! Düzce'deki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü? - 3. Resim

Yangın devam ediyor mu diye araştırılıyor. Düzce orman yangınına 1 helikopter 20 araç ve 100 personelle müdahale ediliyor. Alevler şuan için söndürülmüş değil. 

