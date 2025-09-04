Son dakika! Düzce'deki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü?

Son dakika yangın haberi Düzce'den geldi. Orman yangını sonrası yükselen alevler gökyüzünü kapsadı. Adrese çok sayıda ekip sevk edilirken vatandaşlar son durumu merak etti. Peki Düzce'deki orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü, yangının çıkış sebebi ne? İşte son dakika Düzce yangın haberinin detayları...

DÜZCE'DEKİ ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

Düzce'nin Esençam köyünde saat 10.59'da otluk alanda yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisi ile de hızla yayıldı.

DÜZCE'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir de İl Jandarma Komutanı Kıdemlı Albay Mustafa Tetik ile birlikte bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yangın devam ediyor mu diye araştırılıyor. Düzce orman yangınına 1 helikopter 20 araç ve 100 personelle müdahale ediliyor. Alevler şuan için söndürülmüş değil.