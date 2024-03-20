Sosyal medyada gündem olan Gazze fetvası nedir, maddeleri neler?

100'den fazla İslam alimi ve vaizi tarafından yayınlanan Gazze fetvasında İsrail'le ticaret yapmak haramdır fetvası çıktı. Ardından sosyal medyada gündem olan Gazze fetvası maddeleri araştırılıyor. İşte, detaylar..

Sosyal medyada gündem olan Gazze fetvasına dair konular gündeme geldi. "İsrail'le ticaret yapmak haramdır" fetvasının ardından Gazze fetvası nedir, maddeleri neler merak ediliyor. İşte, detaylar...

GAZZE FETVASI NEDİR?

100'den fazla İslam aliminin ve vaizinin bir araya gelerek oluşturduğu "Gazze Fetvası" Gazze Alimler Heyeti tarafından yayınlandı.

GAZZE FETVASI MADDELERİ NELER?

Gazze Fetvası maddelerinde İsrail ile ticaret yapmanın, İsrail ile destek olan ürünleri almanın ve satmanın haram olduğu yer oluyor. Maddelerin tamamı şu şekilde:

– Gazze’ye başlatılan saldırılardan önce yapılmış olsa dahi işgalcilerle yapılan her türlü ticari anlaşma şer’en hükümsüzdür ve haramdır.

– İsrail’i ve onları destekleyenlerin ürünlerini boykot etmek farz, onlardan mal almak ve onlara mal satmak haramdır.

– Yahudilerin Kudüs, Aksa ve Gazze’ye yönelik saldırıları Müslümanların savunma cihadı yapmasını gerektirmektedir.

– Gazze’yi desteklememek cihattan kaçmaktır. Cihat herkes üzerine farz kılınmıştır.

– Sınırları ve kapıları kapatmak Allah’a ve Resulüne ihanettir. Özellikle de can damarı olan Refah sınır kapısı, Allah yolunda cihat edenlerin yüzüne kapatılması hiçbir şekilde caiz değildir.

– Filistin topraklarını gasp eden, evlerini işgal eden, suç örgütüne bağlı olan her kişi, cinsiyeti ve tanımı ne olursa olsun barışçıl bir sivil değil, bir saldırgan, terörist ve savaşçıdır.

– Müslüman halkın elinden geldiğince seferber olması, elindeki tüm imkanlarla düşmana saldırması veya düşmanın ve destekçilerinin elçiliklerine giderek protesto etmesi farzdır.