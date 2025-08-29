Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı! MEB öğretmen alımı sonuç sorgulama ekranı

- Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleştirilecek. MEB'in sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin mülakat sonuçları açıklandı. İşte, MEB sözleşmeli öğretmen alımı sonuç sorgulama ekranı...

Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları için geri sayım sona erdi. MEB'in yürüttüğü Türkiye genelindeki tüm adayların sözlü sınav süreci tamamlanırken adayların mülakat sonuçları da ilan edildi. Tüm gözler şimdi atama tercihleri ve itiraz takviminde olacak. 

Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı! MEB öğretmen alımı sonuç sorgulama ekranı - 1. Resim

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI

Öğretmen ataması mülakat sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Öğretmen adayları aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan sorgulama ekranına erişebilir. 

Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı! MEB öğretmen alımı sonuç sorgulama ekranı - 2. Resim

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"15 Bin Sözleşmeli Öğretmen İstihdamı Kapsamındaki Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Basın Açıklaması 15 bin sözleşmeli öğretmen alımının 19 kontenjanı millî sporculara ayrılmış olup 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday, sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır. Bu adaylardan 30 bin 850’si sözlü sınavlara katılım sağlamış, katılım oranı %88,44 olmuştur. Maarif ailemiz ve ülkemize hayırlı olsun…"

Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı! MEB öğretmen alımı sonuç sorgulama ekranı - 3. Resim

MÜLAKAT SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-sonucu-sorgulama

Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları açıklandı! MEB öğretmen alımı sonuç sorgulama ekranı - 4. Resim

MÜLAKAT SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLİR Mİ?

MEB tarafından açıklanan takvime göre adaylar sözlü sınav sonuçlarına itiraz edebilecek.

