Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte başvurularla ilgili son gelişme

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin, yer değişikliği başvurularını önceden açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleşecek. Peki sözleşmeli öğretmenlerin atamaları ne zaman yapılacak, başvurular nereden, sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte sözleşmeli öğretmenlerin yakından takip ettiği konunun detayları ve daha fazlası...

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNDA SON GÜN NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik yer değiştirme başvuruları 18 Ağustos 2025 tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 22 Ağustos 2025 saat 16.00'da sonra erecek.

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik yer değiştirme başvuruları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tarihi de MEB tarafından açıklanmıştı. Buna göre atamalar 26 Ağustos 2025 yapılacak. İlişik kesme işlemleri ise 27 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yapılacak.