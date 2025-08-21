Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte başvurularla ilgili son gelişme

Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte başvurularla ilgili son gelişme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte başvurularla ilgili son gelişme
Sözleşmeli Öğretmen, Atamalar, Yer Değiştirme, Başvuru, Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları devam ediyor mu? Okulların açılmasına sayılı günler kala sözleşme öğretmenler atamalarının ne zaman yapılacağını merak diyor. Peki sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları nereden, nasıl yapılır. İşte tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerin, yer değişikliği başvurularını önceden açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleşecek. Peki sözleşmeli öğretmenlerin atamaları ne zaman yapılacak, başvurular nereden, sonuçlar ne zaman belli olacak? İşte sözleşmeli öğretmenlerin yakından takip ettiği konunun detayları ve daha fazlası... 

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNDA SON GÜN NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik yer değiştirme başvuruları 18 Ağustos 2025 tarihinde başladı. Başvuru işlemleri 22 Ağustos 2025 saat 16.00'da sonra erecek. 

Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte başvurularla ilgili son gelişme - 1. Resim

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik yer değiştirme başvuruları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılıyor. 

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLA

Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman? İşte başvurularla ilgili son gelişme - 2. Resim

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tarihi de MEB tarafından açıklanmıştı. Buna göre atamalar 26 Ağustos 2025 yapılacak. İlişik kesme işlemleri ise 27 Ağustos 2025 tarihinden itibaren yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
3 yıllık evlilikte kriz! Dilan Çıtak eşi Levent Dörter’i tek kalemde sildiHer şey yolda yürürken oldu: Tanımadığı 2 kişi kabusu yaşattı! Kanlar içinde...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? Canlı yayın şifresiz olacak! - HaberlerSamsunspor - Panathinaikos maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? Canlı yayın şifresiz olacak!Ufuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı! - HaberlerUfuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı!Tüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025 - HaberlerTüpraş temettü ne zaman, ne kadar verilecek? Tüpraş hisse fiyatı ve temettü tarihi 2025ASKİ su kesintisi: Pursaklar ve Bağlum bölgesinde sular kesildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerASKİ su kesintisi: Pursaklar ve Bağlum bölgesinde sular kesildi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak! - HaberlerŞampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak!İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır? - HaberlerİŞKUR TYP kura sonuçları ekranı 2025: İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama nasıl yapılır?
Sonraki Haber Yükleniyor...