Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Süper Lig gol kralı kim oldu 2025? Süper Lig gol krallığı

Süper Lig gol kralı kim oldu 2025? Süper Lig gol krallığı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig gol kralı kim oldu 2025? Süper Lig gol krallığı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu gol kralı merak ediliyor. Türk futbol tarihinin en golcü oyuncuları yeniden gündemde. Tanju Çolak’ın 39 golle zirvede olduğu Süper Lig’in en golcü 10 futbolcu listesi, Osimhen’in performansı sonrası büyük ilgi çekiyor. Özellikle Süper Lig gol kralı 2025 yılı için merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu, gol krallığı yarışındaki çekişme ve Victor Osimhen’in tarihi performansıyla futbolseverlerin gündeminde olmaya devam ediyor. Galatasaray’ın kiralık yıldızı Osimhen gol sayısıyla kulüp tarihine geçmesi, Süper Lig gol kralı kim oldu 2025 merak ediliyor.

SÜPER LİG GOL KRALI KİM OLDU 2025?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda gol krallığı yarışının lideri, son haftaya girerken Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ilk sırada yer alıyor. Sezonun bittiği 38. haftada 26 golle zirvede yer alan Osimhen, lig dışında tüm kulvarlarda 41 maçta 38 gol atarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Osimhen’in bu performansı, onu Galatasaray’ın en golcü oyuncusu haline getirirken aynı zamanda Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını kazandırdı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Osimhen’in liderliğinde beşinci yıldızı takan ilk Türk takımı oldu.

Süper Lig gol kralı kim oldu 2025? Süper Lig gol krallığı - 1. Resim

  1. Victor Osimhen (Galatasaray) – 26 gol
  2. Krzysztof Piatek (Başakşehir) – 21 Gol
  3. Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) – 20 Gol
  4. Simon Banza (Trabzonspor) – 19 gol
  5. Ali Sowe (Çaykur Rizespor) – 19 gol
  6. Mame Thiam (Eyüpspor) –15 gol
  7. Ciro Immobile (Beşiktaş) – 15 gol
  8. Edin Dzeko (Fenerbahçe) – 14 gol
  9. Nuno Da Costa (Kasımpaşa) – 13 gol
  10. Romulo (Göztepe) – 13 gol
  11. Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) – 12 gol
  12. Rafa Silva (Beşiktaş) – 12 gol
  13. Rey Manaj (Sivasspor) – 12 gol

Süper Lig gol kralı kim oldu 2025? Süper Lig gol krallığı - 2. Resim

SÜPER LİG’DE GOL KRALLARI 2024/25

2024-2025 Süper Lig sezonu gol krallığı yarışında Victor Osimhen, 26 golle lider konumda. Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu ise 1987-88 sezonunda 39 golle Tanju Çolak. Çolak’ı, 38 golle Metin Oktay (1962-63) ve 36 golle yine Oktay (1960-61) takip ediyor. Osimhen’in 26 golü, onu bu tarihi listede henüz üst sıralara taşımamış olsa da tüm kulvarlardaki 37 golüyle Galatasaray'ın rekorunu kırdı. Ligin son haftalarında atılacak goller, gol krallığı tablosunu değiştirebilir ancak Osimhen’in liderliği şimdilik garanti görünüyor. 

Süper Lig gol kralı kim oldu 2025? Süper Lig gol krallığı - 3. Resim

SÜPER LİG'DE BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU KİM?

Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu, 1987-88 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol kaydeden Tanju Çolak’tır. Bu rekor, 37 yıldır kırılamadı ve Çolak, bu performansıyla Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü’nü kazandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bodrum'da otel personelini taşıyan minibüs kaza yaptı! En az 15 kişi yaralandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Her 44 dakikada bir parlıyor, gizemi bir türlü çözülemiyor! Gökbilimcilerden şaşırtan keşif - HaberlerHer 44 dakikada bir parlıyor, gizemi bir türlü çözülemiyor!Adana Demirspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerAdana Demirspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?Alanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11'ler belli oldu - HaberlerAlanyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İlk 11'ler belli olduBu akşam hangi diziler, filmler var? 31 Mayıs TV yayın akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler, filmler var? 31 Mayıs TV yayın akışıGamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristi - HaberlerGamze Özer kimdir, neden öldü? Sihirli Annem'in senaristiPSG - Inter ilk 11 belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi finali canlı yayın bilgileri ve maç kadrosu heyecanla bekleniyor! - HaberlerPSG - Inter ilk 11 belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi finali canlı yayın bilgileri ve maç kadrosu heyecanla bekleniyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...