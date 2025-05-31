Süper Lig gol kralı kim oldu 2025? Süper Lig gol krallığı

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu gol kralı merak ediliyor. Türk futbol tarihinin en golcü oyuncuları yeniden gündemde. Tanju Çolak’ın 39 golle zirvede olduğu Süper Lig’in en golcü 10 futbolcu listesi, Osimhen’in performansı sonrası büyük ilgi çekiyor. Özellikle Süper Lig gol kralı 2025 yılı için merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu, gol krallığı yarışındaki çekişme ve Victor Osimhen’in tarihi performansıyla futbolseverlerin gündeminde olmaya devam ediyor. Galatasaray’ın kiralık yıldızı Osimhen gol sayısıyla kulüp tarihine geçmesi, Süper Lig gol kralı kim oldu 2025 merak ediliyor.

SÜPER LİG GOL KRALI KİM OLDU 2025?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda gol krallığı yarışının lideri, son haftaya girerken Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ilk sırada yer alıyor. Sezonun bittiği 38. haftada 26 golle zirvede yer alan Osimhen, lig dışında tüm kulvarlarda 41 maçta 38 gol atarak adını Türk futbol tarihine yazdırdı.

Osimhen’in bu performansı, onu Galatasaray’ın en golcü oyuncusu haline getirirken aynı zamanda Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını kazandırdı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Osimhen’in liderliğinde beşinci yıldızı takan ilk Türk takımı oldu.

Victor Osimhen (Galatasaray) – 26 gol Krzysztof Piatek (Başakşehir) – 21 Gol Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) – 20 Gol Simon Banza (Trabzonspor) – 19 gol Ali Sowe (Çaykur Rizespor) – 19 gol Mame Thiam (Eyüpspor) –15 gol Ciro Immobile (Beşiktaş) – 15 gol Edin Dzeko (Fenerbahçe) – 14 gol Nuno Da Costa (Kasımpaşa) – 13 gol Romulo (Göztepe) – 13 gol Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) – 12 gol Rafa Silva (Beşiktaş) – 12 gol Rey Manaj (Sivasspor) – 12 gol

SÜPER LİG’DE GOL KRALLARI 2024/25

2024-2025 Süper Lig sezonu gol krallığı yarışında Victor Osimhen, 26 golle lider konumda. Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu ise 1987-88 sezonunda 39 golle Tanju Çolak. Çolak’ı, 38 golle Metin Oktay (1962-63) ve 36 golle yine Oktay (1960-61) takip ediyor. Osimhen’in 26 golü, onu bu tarihi listede henüz üst sıralara taşımamış olsa da tüm kulvarlardaki 37 golüyle Galatasaray'ın rekorunu kırdı. Ligin son haftalarında atılacak goller, gol krallığı tablosunu değiştirebilir ancak Osimhen’in liderliği şimdilik garanti görünüyor.

SÜPER LİG'DE BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN OYUNCU KİM?

Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok gol atan oyuncu, 1987-88 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol kaydeden Tanju Çolak’tır. Bu rekor, 37 yıldır kırılamadı ve Çolak, bu performansıyla Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü’nü kazandı.