Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 4. haftanın programı belli oldu
Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor. Haftanın açılış mücadelesinde Göztepe, TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Futbolseverler de şimdi kendi takımlarının bu hafta kimlerle maçlarının olduğunu merakla araştırıyor. İşte, Süper Lig'de bu haftanın programı...
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı başlayacak. Süper Lig'de bu hafta hangi maçların oynanacağı, takımlarının bu haftaki maçlarını canlı takip etmek isteyen futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre ligde 4. haftanın maç programı şöyle:
29 AĞUSTOS CUMA:
21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)
30 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)
21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
31 AĞUSTOS PAZAR:
19.00 RAMS Başakşehir- İkas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)