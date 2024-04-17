Suphiye Orancı'nın çocukları kim, kaç çocuğu var?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Suphiye Orancı'nın 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Metin Akpınar'ın kızı olduğu öğrenilen Duygu Nebioğlu Müge Anlı'nın programına annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için başvurdu. Ardından Suphiye Orancı'nın kaç çocuğu ve kim oldukları merak ediliyor.
Metin Akpınar'ın 36 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'nın programına başvurdu.
Annesi Suphiye Orancı'ya seslenen Nebioğlu'nun açıklamalarının ardından Suphiye Orancı'nın kaç çocuğu olduğu ve çocuklarının kim olduğu araştırılıyor.
Duygu Nebioğlu programda yaptığı açıklamada annesinin 6 çocuğunun olduğunu belirtti.
Bunlardan dördünün kendisiyle aynı kaderi yaşadığını söyleyen Nebioğlu, iki çocuğunun ise Almanya'daki evliliğinden olduğunu söyledi.
Nebioğlu'nun ikiz kardeşi Sevgi Nebioğlu ve iki ablası bulunuyor.
Ablalarından biri Isparta'da yaşayan Dilara G.'nin Uğur Dündar'ın kızı olduğuna yönelik babalık davasında olduğu ve dava sonucunda biyolojik babalık iddiasının reddedildiği öğrenildi.
Suphiye Orancı'nın Almanya'da yaşadığı ve evlilik sonrası soyadını değiştirdiği bilgisi paylaşıldı.