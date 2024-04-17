Suphiye Orancı'nın çocukları kim, kaç çocuğu var?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 12:53 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 13:26 - Güncelleme:

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Suphiye Orancı'nın 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Metin Akpınar'ın kızı olduğu öğrenilen Duygu Nebioğlu Müge Anlı'nın programına annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için başvurdu. Ardından Suphiye Orancı'nın kaç çocuğu ve kim oldukları merak ediliyor.