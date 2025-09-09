Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Taha Kılınak kimdir, bulundu mu?

Taha Kılınak kimdir, bulundu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekvador, Kaçırılma, Sosyal Medya, Türk Vatandaşı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk gezgin ve sosyal medya içerik üreticisi olarak bilinen Taha Kılınak, Ekvador'da gasp edilmesi üzerine karteller tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Yayınlandığı video ile yardım çağrısında bulunan Kılınak'ın akıbeti merak konusu oldu. Özellikle arama motorlarında "Taha Kılınak kimdir, bulundu mu?" sorusuna cevap aranmaya başladı. İşte tüm ayrıntılar....

Seyahat ettiği ülkeleri Instagram hesabından paylaşan Türk gezgin Taha Yaman Kılınak, Ekvador'un Guayaquil kentinde gasp edildiğini ve bir kartel tarafından kaçırıldığını öne sürerek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Kılınak'ın yardım çağrısına, Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği cevap verdi. 

Taha Yaman Kılınak'ın kim olduğu ve bulunup bulunmadığı takipçileri tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu. 

Taha Kılınak kimdir, bulundu mu? - 1. Resim

TAHA KILINAK KİMDİR?

Taha Yaman Kılınak, sosyal medyada “atılgan.tr” kullanıcı adıyla paylaşımlar yapmaktadır. Türk gezgin ve içerik üreticisidir. 

Dünya turuna çıkan Kılınak, son olarak Ekvador’un Guayaquil kentinde havalimanına giderken bindiği takside saldırıya uğradığını, gasp edildiğini ve kartellerle bağlantılı kişilerce kaçırıldığını iddia etmesiyle gündeme geldi. 

Taha Kılınak kimdir, bulundu mu? - 2. Resim

TAHA KILINAK BULUNDU MU?

Taha Klınak, Ekvador'dan ayrılmıştır, şu anda Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunduğu öğrenildi. 

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği, Ekvador'da saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Taha Yaman Kılınak ile temasa geçildiğini bildirdi. Büyükelçilik, Kılınak ile temas halinde olarak yerel makamlarla iletişime geçtiğini ve olayı takip edeceğini söyledi. 

Taha Kılınak kimdir, bulundu mu? - 3. Resim

TAHA KILINAK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Taha Kılınak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Burnu, gözleri ve kaburgalarında ağrı olduğu ancak genel olarak fiziksel durumununda olumsuzluk yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Taha Kılınak kimdir, bulundu mu? - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

50 milyon euro ödenmişti! Trabzonspor yeni kalecisini buldu: Fenerbahçe maçına yetişecekTürkiye - Polonya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli basketbol maçı canlı yayın bilgileri netleşti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eren Bigül öldü mü? Polise saldıran katilin son durumu - HaberlerEren Bigül öldü mü? Polise saldıran katilin son durumuYurt dışı çıkış harcı ne zaman ödenir? - HaberlerYurt dışı çıkış harcı ne zaman ödenir?İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? - HaberlerİBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?2025 BESYO tercihleri ​​ne zaman? - Haberler2025 BESYO tercihleri ​​ne zaman?İzmir konak su kesintisi: İzmir'de sular saat kaçta gelecek? Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe... - Haberlerİzmir konak su kesintisi: İzmir'de sular saat kaçta gelecek? Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe...Bugün hangi maçlar var? 9 Eylül maç takvimi - HaberlerBugün hangi maçlar var? 9 Eylül maç takvimi
Sonraki Haber Yükleniyor...