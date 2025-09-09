Taha Kılınak kimdir, bulundu mu?

Seyahat ettiği ülkeleri Instagram hesabından paylaşan Türk gezgin Taha Yaman Kılınak, Ekvador'un Guayaquil kentinde gasp edildiğini ve bir kartel tarafından kaçırıldığını öne sürerek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Kılınak'ın yardım çağrısına, Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği cevap verdi.

Taha Yaman Kılınak'ın kim olduğu ve bulunup bulunmadığı takipçileri tarafından en çok araştırılan konulardan biri oldu.

TAHA KILINAK KİMDİR?

Taha Yaman Kılınak, sosyal medyada “atılgan.tr” kullanıcı adıyla paylaşımlar yapmaktadır. Türk gezgin ve içerik üreticisidir.

Dünya turuna çıkan Kılınak, son olarak Ekvador’un Guayaquil kentinde havalimanına giderken bindiği takside saldırıya uğradığını, gasp edildiğini ve kartellerle bağlantılı kişilerce kaçırıldığını iddia etmesiyle gündeme geldi.

TAHA KILINAK BULUNDU MU?

Taha Klınak, Ekvador'dan ayrılmıştır, şu anda Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunduğu öğrenildi.

Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği, Ekvador'da saldırıya uğrayan Türk vatandaşı Taha Yaman Kılınak ile temasa geçildiğini bildirdi. Büyükelçilik, Kılınak ile temas halinde olarak yerel makamlarla iletişime geçtiğini ve olayı takip edeceğini söyledi.

TAHA KILINAK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Taha Kılınak'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Burnu, gözleri ve kaburgalarında ağrı olduğu ancak genel olarak fiziksel durumununda olumsuzluk yaşanmadığı bilgisini paylaştı.