Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dünya turu yaparken kaçırıldı! Büyükelçilik, Türk gezgin Taha Kılınak için devrede

Dünya turu yaparken kaçırıldı! Büyükelçilik, Türk gezgin Taha Kılınak için devrede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ekvador’da seyahat ederken gaspa uğradığını ve karteller tarafından kaçırıldığını iddia eden Türk gezgin Taha Yaman Kılınak, sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulundu. Türkiye’nin Kito Büyükelçiliği, Kılınak’la temasa geçerek yerel makamlarla iletişim kurulduğunu ve olayın takipçisi olunacağını bildirdi.

Instagram'da "atılgan.tr" kullanıcı adıyla gezdiği yerleri paylaşan Kılınak, Guayaquil kentinde çektiği bir videoyla gaspa uğradığını ve bir kartel tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

BÜYÜKELÇİLİĞİN BİLGİLERİ İLETİLDİ

Konsolosluğa ulaşamadığını da ifade eden Kılınak’a, Kito Büyükelçiliği tarafından doğrudan mesaj gönderildi. Paylaşım sırasında Instagram hesabına erişimi olduğu görülen Kılınak’a, büyükelçiliğin acil durum hattı bilgisi iletildi.

Dünya turu yaparken kaçırıldı! Büyükelçilik, Türk gezgin Taha Kılınak için devrede - 1. Resim

Diplomatik kaynaklar, Ekvador’da son dönemde artan güvensizlik ortamına dikkat çekerek, özellikle turistlerin hedef alındığı hırsızlık ve gasp olaylarında ciddi artış yaşandığını belirtti.

SAATLER İÇİNDE ULAŞILDI

Kılınak’ın yardım çağrısının ardından, saatler içinde Türkiye’deki yakınları ve ailesi aracılığıyla kendisine ulaşıldı. Türkiye’nin Kito Büyükelçisi’nin bizzat görüştüğü Kılınak, sağlık durumunun iyi olduğunu ve şu anda Kolombiya’nın başkenti Bogota’da bulunduğunu ifade etti. 

Kılınak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 

Şuan sağlık durumum iyi. Burnumda ve bunun etkisiyle gözlerimde ye kaburgalarımda ağrılarım olsa da genel olarak fiziksel durumum iyi. Ekvador'dan ayrıldım ve şuan Kolombiya'da bulunuyorum. Hem fiziksel hem de mental olarak toparlanıyorum. Maddi olarak herhangi bir ihtiyacım bulunmuyor, sadece telefonum yok. Bunu en kisa sürede çözeceğim. Hayatımın en karanlık günlerinden birini yaşadım. Ama bans gönderdiğiniz binlerce mesaj ve destek, yalnız olmadığımı hissettirdi. Uykusuzluk, yorgunluk ye ağrılarım ve telefonumdan dolayi hemen cevap veremedim, ama herkese dönüş yapacağım. Hepinize minnettarım. 

Bu süreçte, Kito Büyükelçiliğimiz benimle bizzat iletişime geçerek tüm imkanlarını seferber etmeye çalıştı ve beni yalnız bırakmadılar.Özellikle Büyükelçimiz Başak Yalçın Hanım'a, gösterdiği ilgi ve destek için teşekkür ederim. 
Ayrıca, Kolombiya Büyükelçimiz de durumum hakkında bilgi alarak yanımda olduklarını ilettiler. Beni merak edip mesaj atan, destek veren herkese bir kez daha teşekkür ederim.'' ifadelerinde bulundu. 

Dünya turu yaparken kaçırıldı! Büyükelçilik, Türk gezgin Taha Kılınak için devrede - 2. Resim

Kılınak’a, Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliği’nin acil durum hattı da iletildi. Olay hakkında Türkiye’deki ailesine bilgi verildiği ve gezginin Bogota’daki büyükelçilikten de destek aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündem konuları merak ediliyorTrump duyurdu: Avrupa liderleri Ukrayna için Washington’a akın edecek!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump duyurdu: Avrupa liderleri Ukrayna için Washington’a akın edecek! - DünyaAvrupa liderleri Ukrayna için Washington’a akın edecekGöçmenler artık kışlalarda barınacak! İngiltere’den radikal karar - DünyaGöçmenler artık kışlalarda barınacak!Belediye başkanı duyurdu! Bu kente artık kebap dükkanı açılamayacak - DünyaBelediye başkanı duyurdu! Bu kente artık kebap dükkanı açılamayacakYunanistan Başbakanı kendi ağzıyla itiraf etti: Sakin suları biz bozduk - DünyaYunanistan Başbakanı kendi ağzıyla itiraf etti!Irak'ta köprü çöktü, araçlar altında kaldı! Ölü ve yaralılar var - DünyaKöprü çöktü, araçlar altında kaldı! Ölü ve yaralılar varGazze haritadan siliniyor! 700 günde yüzde 88'i gitti - DünyaGazze yok oluyor, bir millet tarihe karışıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...