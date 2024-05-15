Taksim İstiklal Caddesi'nde bir mağazada çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2024 17:26 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 18:13 - Güncelleme:

Taksim, Yangın, Son Dakika, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

15 Mayıs günü Taksim'de meydana gelen yangının ardından Beyoğlu'nda yangın mı çıktı, neden soruları gündeme geldi. Çalışmaların devam ettiği olayda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayın nerede olduğunu araştırdı. Son dakika bilgileri haberimizde yer alıyor...