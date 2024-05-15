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Taksim İstiklal Caddesi'nde bir mağazada çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taksim İstiklal Caddesi&#039;nde bir mağazada çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor
Taksim, Yangın, Son Dakika, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Mayıs günü Taksim'de meydana gelen yangının ardından Beyoğlu'nda yangın mı çıktı, neden soruları gündeme geldi. Çalışmaların devam ettiği olayda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayın nerede olduğunu araştırdı. Son dakika bilgileri haberimizde yer alıyor...

Bugün Taksim'de çıkan yangının ardından nedeni araştırılırken söndürüldü mü merak edildi. Son dakika olayına dair detaylar...

16 Mayıs günü bir mağazada çıkan yangının sebebi henüz belirlenmezken söndürme çalışmaları devam ediyor. İstiklal Caddesi'ndeki olaya itfaiye ekipleri müdahale etmeye devam ederken olay yerine birçok ekip sevk edildi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir mağazada çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor - 1. Resim

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir mağazada çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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