Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025'e iddialı bir giriş yaptı. Kadro seçimleri gündeme gelirken özellikle Tarık Biberovic'in durumu merak edildi. Peki, Tarık Biberovic neden milli takımda yok? İşte, detaylar...

TARIK BİBEROVİC NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

Fenerbahçe Beko'nun 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Tarık Biberovic, Türk pasaportuna sahip olmasına rağmen EuroBasket 2025’te A Milli Takım kadrosunda Türk statüsünde yer alamıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, sezon başında TRT Spor'a yaptığı açıklamada Biberovic'in genç yaşta Bosna'da oynamasının FIBA regülasyonları nedeniyle bu yaz milli takımda oynamasına engel oluşturduğunu belirtti. Türk statüsüne geçişi bu yaz için tamamlamayan Biberovic, milli takım forması giyemiyor.

FIBA’nın kuralları, bir oyuncunun 16 yaşından önce başka bir ülkenin milli takımında oynaması durumunda o oyuncunun başka bir ülke için “yerli” statüsünde oynayabilmesi için ek prosedürler gerektiriyor.

TARIK BİBEROVİC DEVŞİRME Mİ?

Tarık Biberovic, 2001 yılında Bosna Hersek’in Zenica şehrinde doğdu ve Türk pasaportuna sahip olmasına rağmen FIBA nezdinde henüz “yerli” statüsüne geçemedi.

2018’den beri Fenerbahçe Beko’da forma giyen ve Basketbol Süper Ligi’nde Türk statüsünde oynayan Biberovic, uluslararası turnuvalarda bu statüden yararlanamıyor. FIBA, bir oyuncunun 16 yaşından önce başka bir ülke için oynaması durumunda, o oyuncunun başka bir ülke için yerli statüsünde oynayabilmesi için eski federasyonun iznini ve ek prosedürleri şart koşuyor.

Biberovic, daha önce EuroBasket 2025 Elemeleri’nde İtalya’ya karşı devşirme statüsünde A Milli Takım formasını giydi ve İzlanda maçında son saniye basketiyle galibiyeti getirdi. Ancak FIBA'nın bir takımda sadece bir devşirme oyuncuya izin vermesi kuralı nedeniyle, bu yaz devşirme statüsü için Shane Larkin tercih edildi.

TARIK BİBEROVİC HANGİ ÜLKEDEN?

Tarum Biberovic 28 Ocak 2001 yılında Zenica, Bosna Hersek'te dünyaya geldi. Boşnak asıllı Türk baskebolcu, kariyerine Bosna'nın OKK Spars takımında başladı. Aynı zamanda FIBA 2016 U16'da Bosna Hersek forması giydi.

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertli formayla ilk profesyonel maçına 8 Şubat 2019 tarihinde Panathinaikos ile yapılan maçta çıktı ve ilk sayılarını da bu maçta attı.