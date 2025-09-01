FIBA EuroBasket 2025’te A Grubu’nda mücadele eden Türkiye, güçlü rakibi Sırbistan ile karşı karşıya gelmek için gün sayıyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler Sırbistan karşısında galip gelerek grubu birinci tamamlamayı hedefliyor. Peki, Türkiye Sırbistan basketbol maçı nerede oynanacak?

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Sırbistan arasındaki EuroBasket 2025 A Grubu maçı, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü Letonya’nın başkenti Riga’da bulunan Xiaomi Arena Stadyumu’nda oynanacak. Saat 21.15’te başlayacak olan bu heyecan dolu karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, turnuvaya Letonya’yı 93-73, Çekya’yı 92-78 ve Portekiz’i 95-54 gibi farklı galibiyetlerle başlayarak grupta lider konumda bulunuyor. Sırbistan ise Estonya’yı 98-64 ve Portekiz’i 80-69 yenerek ikide iki yaptı. Bu maçta her iki takımda grup liderliği için mücadele verecek.

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Türkiye ile Sırbistan, Avrupa Şampiyonası tarihinde dört kez karşı karşıya geldi ve bu maçlarda Sırbistan 3 galibiyet, Türkiye ise 1 galibiyet aldı.

En unutulmaz karşılaşma ise 9 Eylül 2001’de İstanbul’daki Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan EuroBasket 2001 final maçı oldu. Türkiye, ev sahibi olduğu bu turnuvada finale yükselme başarısı göstermiş ancak Sırbistan o zamanki adıyla Yugoslavya’ya 78-69 mağlup olarak gümüş madalya kazanmıştı.

Sırbistan, 2022 EuroBasket’te dokuzuncu olurken, 2023 FIBA Dünya Kupası’nda gümüş, Paris Olimpiyat Oyunları’nda ise bronz madalya kazanarak büyük bir geri dönüş yaptı.

Türkiye ise 2001’den beri madalya kazanamadı. Ergin Ataman yönetiminde bu özlemi sona erdirmek istiyor.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye-Sırbistan maçı, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 21.15’te oynanacak. A Grubu’ndaki bu kritik mücadele, grup birinciliği için büyük önem taşıyor. Mücadele TRT Spor kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.