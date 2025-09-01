Türkiye-Estonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

Basketbol Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanan milli maçlar heyecanla takip ediliyor. Millilerimiz Letonya, Çekya ve Portekiz karşısında aldığı galibiyetlerle 3'te 3 yaparak EuroBasket son 16 turunu garantiledi. 12 Dev Adam Riga Arena'da yapılacak karşılaşmaların dördüncüsüne çıkacak. Rakip ise Estonya olacak. Peki Türkiye - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Geri sayım başladı, işte detaylar...

TÜRKİYE - ESTONYA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na harika bir başlangıç yapan A Millî Basketbol Takımımız, bugün 14.45’te Letonya’nın başkent Riga’da Estonya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - ESTONYA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Estonya karşılaşması TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ RAKİBİ KİM?

Letonya, Çekya ve Portekiz’i farklı geçen ay yıldızlılar, grup liderliği için çarşamba günü Sırbistan ile maç yapacak. Millilerimiz liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak.