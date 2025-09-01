Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye-Estonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

12 Dev Adam'ın rakibi bu kez Estonya... 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na müthiş başlangıç yapan Millilerimiz galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor. Peki Türkiye - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenir? İşte maç öncesi son gelişmeler ve detaylar...

Basketbol Avrupa Şampiyonası kapsamında oynanan milli maçlar heyecanla takip ediliyor. Millilerimiz Letonya, Çekya ve Portekiz karşısında aldığı galibiyetlerle 3'te 3 yaparak EuroBasket son 16 turunu garantiledi. 12 Dev Adam Riga Arena'da yapılacak karşılaşmaların dördüncüsüne çıkacak. Rakip ise Estonya olacak. Peki Türkiye - Estonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Geri sayım başladı, işte detaylar... 

12 Dev Adam yine parkede! Türkiye - Estonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1. Resim

TÜRKİYE - ESTONYA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na harika bir başlangıç yapan A Millî Basketbol Takımımız, bugün 14.45’te Letonya’nın başkent Riga’da Estonya ile karşılaşacak.

12 Dev Adam yine parkede! Türkiye - Estonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2. Resim

TÜRKİYE - ESTONYA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Estonya karşılaşması TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

12 Dev Adam yine parkede! Türkiye - Estonya maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3. Resim

TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ RAKİBİ KİM?

Letonya, Çekya ve Portekiz’i farklı geçen ay yıldızlılar, grup liderliği için çarşamba günü Sırbistan ile maç yapacak. Millilerimiz liderliğini sürdürmek için sahaya çıkacak. 

