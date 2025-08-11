TCDD 229 işçi alımı kura çekimi ne zaman, şartları neler?

TCDD 229 sürekli işçi alımı için başvuru sürecini başlattı. Tren makinisti ve çeşitli işçi kadroları için yapılacak olan alımlarda adayların taşıması gereken şartlar ve başvuru detayları da belli oldu. İşte TCDD işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kura tarihi ve sınav süreci hakkında merak edilen tüm bilgiler...

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TCDD'nin 229 işçi alımı başvuruları 11-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında sadece İŞKUR üzerinden kabul edilecek. Başvurular tamamlandıktan sonra adayların evraklarını şahsen teslim etmesi gerekiyor. Evrak teslimleri, ilgili Bölge Müdürlüklerindeki Personel Mali İşler Servis Müdürlükleri'ne yapılacak.

TCDD İŞÇİ ALIMI İÇİN KURA TARİHİ NE ZAMAN?

Diğer pozisyonlar için başvurular tamamlandıktan sonra, 11 Eylül tarihinde TCDD Genel Müdürlüğü'nde kura çekimi yapılacak. Kura sonucu başarılı olan adaylar ilgili bölge müdürlüklerinde evrak teslim işlemlerini tamamlayacak ve ardından göreve başlayacaklar.

TCDD TREN MAKİNİSTİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Tren makinisti pozisyonuna yapılan başvurularda aday sayısı 20'den fazla olursa, kura çekimi yapılacak. 20 adayın altında başvuru olursa direkt sözlü sınava geçilecek. Sözlü sınav tarihleri ve sonuçları TCDD Taşımacılık'ın resmi internet sitesi olan www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilecek. İşe kabul edilen makinistler Divriği Lojistik Müdürlüğü'nde göreve başlayacak.

TCDD TREN MAKİNİSTİ VE 224 İŞÇİ ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

▪️ Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık gibi suçlardan affa uğramış olsalar bile mahkûm olmamak

▪️ Kamu kurumlarından meslekten ihraç edilmemiş ve kamu haklarından mahrum olmamak

▪️ Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak

▪️İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını aşmamış ve erkek olmak

▪️ Askerlikle ilişiği olmamak (tecilli, muaf veya yapılmış olmak)

▪️ Başvurularda adres kayıtlarına göre il/ilçe düzeyinde alım yapılacak

▪️ İlan tarihinde belirtilen eğitim seviyesine sahip olmak

▪️ Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmamak ve gerekli belgeleri zamanında teslim etmek

▪️ Deneme süresinin 4 ay olduğunu bilmek ve bu sürede başarısız olunması halinde iş akdinin tazminatsız feshedileceğini kabul etmek

▪️ Gece ve vardiyalı çalışmaya uygun olmak, alerjik rahatsızlığı bulunmamak

▪️ Görevini bedenen ve ruhen yerine getirebileceğini sağlık raporlarıyla belgelemek.