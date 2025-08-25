Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TEM'de kaza son dakika! Ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu mu?

Son dakika... TEM Otoyolu Halkalı mevkisinde büyük bir kaza oldu. Tüm şeritler trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların arasında kamyon ve otobüste var. TEM'deki kazada ölü ve yaralı var mı? bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, işte son durum...

Son dakika... İstanbullular güne korkunç bir haber ile başladı. TEM Otoyolu Halkalı mevkiinde kamyonun ve otobüsün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerinde can pazarı yaşanırken adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İstanbul'daki kaza nerede oldu, ölü ve yaralı var mı? diye araştırılıyor. Otobüs kazasında son durum belli oldu. Peki ölü ve yaralıların kimlikleri belli mi? İşte detaylar... 

TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA, 4 ŞERİTLİ YOLDA TRAFİK DURDU

TEM Otoyolu'nda feci bir kaza oldu. TEM'in Halkalı mevkisinde aralarında kamyon ve otobüsün de bulunduğu zincirleme kaza sebebiyle Edirne istikameti yönü, 4 şeritli yolda trafik tamamen durdu. Ankara yönüne araçların geçişinin devam ettiği öğrenildi.  

İSTANBUL'DAKİ KAZADA ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

TEM'DEKİ KAZADA ÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

Ölü ve yaralıların kimliklerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 

 

 

