Tuzla'da feci kaza! 5 yaralı hastaneye kaldırıldı

Tuzla'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan ve araçta sıkışan 5 kişi, itfaiyenin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek orta refüjü aştı ve karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞAN 5 KİŞİ ÇIKARILDI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri kapsamında caddeyi geçici olarak trafiğe kapattı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

