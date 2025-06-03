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Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde 2 otomobil ve servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada 4 kişi yaralandı.

Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi'nde 05 AB 193 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 34 LAU 721 plakalı servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsü, 34 CAJ 866 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

4 YARALI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tuzla'da zincirleme trafik kazası: 4 kişi hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin çarptığı ışıklarda bekleyen servis minibüsünün de önündeki otomobile çarpması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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